Trasporti speciali, naufragio annuciato. Il caos nei collegamenti marittimi speciali

La storia dei trasporti marittimi speciali, se volessimo restare nell’alveo dell’ultima polemica, è una commedia già vista, una di quelle che a forza di essere ripetute smettono di far ridere. Parliamo di una vicenda che, tra paradossi e rimpalli di responsabilità, ha ormai assunto i contorni del surreale. Cerchiamo allora di riassumerla, senza troppi giri di parole, per quel che è: il trasporto dei rifiuti speciali dalle isole del Golfo alla terraferma non è che una pratica commerciale, un contratto come tanti, solo che riguarda un servizio pubblico essenziale. Nulla di più, ma neppure nulla di meno.

In questa partita, i giocatori sono sempre gli stessi. Ci sono i Comuni, costretti per legge e per necessità a liberarsi dei rifiuti; c’è la Tra.Spe.Mar, ci sono altri operatori (in teoria), ma nella pratica resta solo la Medmar, l’unico armatore con una nave idonea al trasporto dedicato: l’Agata. Poi c’è la Regione Campania, che da anni abdica al suo ruolo di programmazione e vigilanza, preferendo nascondersi dietro il feticcio del libero mercato. La Prefettura di Napoli, che ha competenze residuali e può muoversi solo in caso di vera emergenza. E infine la Capitaneria di Porto, che almeno fa quel che può, con la consueta efficienza silenziosa.

L’ultimo “caso”, quello che ha portato Stani Verde a convocare il tavolo prefettizio, affonda le radici nella solita storia: l’inaffidabilità cronica della compagnia dei Marrazzo. L’ennesimo blocco dei collegamenti del “Giuseppina Prima”, ufficialmente per le condizioni meteo-marine, non è che la coda lunga di un film già proiettato decine di volte, solo con l’aggravante che stavolta la pausa si è protratta per giorni.

E quando il mare si ferma, l’isola soffre. Ischia può contare sul compattatore dell’Arenella, un tampone temporaneo che le permette qualche giorno di respiro. Gli altri Comuni no: per loro lo stop ai trasporti equivale al collasso del sistema. Camion pieni, spazi esauriti, raccolte bloccate. È una coperta corta: se non si scarica, non si raccoglie.

La verità è che senza un intervento pubblico – e cioè senza la Regione – questa resta una questione squisitamente privatistica. Un mercato prigioniero dei suoi stessi limiti, dove l’interesse collettivo è subordinato alla volontà e alla disponibilità di un singolo armatore.

Ripercorrendo gli ultimi mesi, basta tornare all’inchiesta che portò al sequestro dei mezzi della Tra.Spe.Mar e ai domiciliari per Angelo Marrazzo, poi revocati dal Tribunale del Riesame. In quell’occasione la magistratura e la Prefettura chiesero a Medmar di garantire il servizio in via straordinaria. Una toppa dignitosa, ma temporanea. Quando i traghetti furono dissequestrati, tutto tornò esattamente com’era: caos, ritardi e un sistema che vive di emergenze cicliche.

Vale la pena ricordarlo, soprattutto per chi oggi fa finta di non sapere: Medmar, allora, propose ai Comuni contratti di servizio chiari e regolari, pensati con la logica di un operatore privato che, legittimamente, chiedeva garanzie e regole certe. Ma la concorrenza durò poco. Senza certezze sui pagamenti e con navi che partivano mezze vuote, la compagnia abbandonò la partita, lasciando nuovamente campo libero a Marrazzo e figli. E adesso eccoci di nuovo al punto di partenza: navi ferme, rifiuti a terra, Comuni nel panico.

Eppure la soluzione è sotto gli occhi di tutti. Basterebbe che i Comuni sottoscrivessero un contratto di servizio con qualsiasi armatore disponibile a effettuare il trasporto. Il problema, ovviamente, è che nel Golfo di Napoli l’unico con i mezzi idonei è la Medmar. Ma questa non è una colpa, è un dato di fatto.

Allora la domanda è semplice: perché non lo fanno? Perché serve sempre l’intervento della Prefettura?

La risposta alla prima domanda è tanto ovvia quanto amara. C’è chi preferisce continuare a dipendere da Marrazzo per convenienze che poco hanno a che vedere con l’interesse pubblico. E poi c’è la paura: quella di sbagliare una firma, di incorrere in un rilievo contabile, di finire nella spirale della burocrazia. Meglio non decidere, piuttosto che rischiare di decidere male.

Quanto alla Prefettura, il suo ruolo è quello di cercare un equilibrio, una via d’emergenza che metta in sicurezza i Comuni. Ma anche il Prefetto Michele di Bari, a quanto pare, ha le mani legate: non può costringere due soggetti privati a fare un accordo. E allora il tavolo serve più a calmare gli animi che a risolvere davvero il problema.

Questo, in estrema sintesi, è il nocciolo della vicenda. Tutto il resto è rumore di fondo. Come pure le soluzioni fantasiose che ogni tanto qualcuno propone – noleggi improbabili, navi fantasma e altri voli pindarici – che servono solo a riempire dibattiti a vuoto.

La realtà è semplice: servirebbe una convenzione chiara, condivisa dai Comuni, pubblicata con manifestazione di interesse, con regole, orari, penali e pagamenti garantiti. Esattamente come si fa con il conferimento dei rifiuti differenziati. Non servono miracoli, basta volontà politica e amministrativa.

E quella, purtroppo, continua a mancare. Perché qualcuno, in fondo, sperava che il Tribunale del Riesame “liberasse” Marrazzo e tutto tornasse come prima. L’eterno ritorno dell’isola, dove le emergenze non si risolvono mai: si aspettano che passino da sole.