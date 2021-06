I nodi della ripartenza sono molteplici, ma, senza ombra di dubbio, il nodo trasporti resta quello principale. In particolare, da settimane, si dibatte sulla necessità di prevedere per il settore meno vincoli e minori restrizioni in relazione alla capienza.

Per terra e sulle vie del mare l’obiettivo minimo è di “tornare” ad una capienza dell’80%!

L’esempio dell’Emilia Romagna

Per il momento è solo la Regione Emilia Romagna ad aver ottenuto il nulla osta dal Ministero della Salute. La Campania resta al palo e paga pegno per le posizioni da starlette del suo governatore.

Lo sblocco romagnolo è arrivato dopo un incontro dedicato al trasporto pubblico locale in conferenza Stato-Regioni e Ministero della salute. In quella sede è stata disposta l’abolizione delle limitazioni sui mezzi pubblici. Così dal 50% di capienza si è passati, ma solo per le regioni in zona bianca, all’80% di capienza.

La Regione Emilia-Romagna (che non ha un consigliere che pensa solo ai post facebook come la Campania) si è mossa con una comunicazione ufficiale inviata dall’assessore a tutte le aziende di trasporto pubblico locale dopo che la stessa Regione è stata dichiarata “zona bianca” già dallo scorso 14 giugno.

In Campania le riserve saranno sciolte tra oggi e domani

In Campania, il “non” assessore Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della commissione trasporti, scioglierà la riserva tra oggi e domani. Il punto che tiene tutto fermo, trapela dagli ambienti regionali, è la mancanza di richiesta da parte dei territori ad esclusione di Trenitalia avrebbe inviato una richiesta di autorizzazione per aumentare il numero di posti disponibili in seguito allo “sblocco”.

In ogni caso, la Regione Campania pare intenzionata a seguire la strada dell’assessore emiliano e sbloccare il limite di capienza.

La querelle nascerebbe dalla comunicazione della conferenza Stato-Regioni, ufficialità del 18 giugno ma inviata il 17 giugno, dove si legge: “a seguito delle determinazioni della conferenza delle Regioni sulle regole di carico da applicare ai mezzi dedicati al trasporto pubblico locale nelle zone bianche, si è svolto la riunione cui hanno partecipato i rappresentanti del Mims (Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile), del Ministero della Salute e del Coordinamento Interregionale in maniera di trasporti e prevenzione. Al termine della riunione i rappresentanti delle amministrazioni centrali hanno convenuto sulla correttezza dell’interpretazione resa dalle Regioni sulla percentuale dell’80% della capacità di carico dei mezzi del Trasporto pubblico locale nelle zone bianche, prevista dal protocollo allegato al DPCM 2 marzo 2021.

Il punto è proprio il DPCM considerato dalle aziende di trasporto una interpretazione alla quale deve seguire l’ok delle regioni. L’80% della capienza, comunque, potrebbe essere già un dato positivo.