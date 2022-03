Trasporti notturni. La Regione ci mette solo le “ali”. ASSURDO!

Ugo De Rosa | L’altro ieri mattina, ancora una volta, i sindaci dell’isola hanno perso tempo con Cascone, la Iasuozzo e gli altri della Regione Campania. Perdono il tempo perché, puntualmente, la Regione li prende in giro e se ne fraga di essere efficiente con l’isola.

Purtroppo, siamo vittime di una offensiva presenza procidana e di una dirigenza regionale che andrebbe azzerata immediatamente e il primo obiettivo, giusto e sacrosanto da perseguire è chiedere la testa del dirigente al ramo. Ma da Ischia non arriva nessun segnale. Solo salamelecchi e inchini a De Luca, Bonavitacola e il Cascone di turno.

L’ultimo schiaffo ad Ischia è, oltre al solito “scalo di Procida” anche il “bando per Procida”.

Diventa un caso, infatti, la vicenda delle corse marittime notturne finanziate dalla regione per Procida Capitale della discriminazione tra le isole: da quanto ha appreso Il Dispari, l’ente regionale avrebbe deciso di emanare un bando di gara solo per i mezzi veloci. Un altro regalo a Lauro dopo il metro di qualcosa?

A conferma di quello che andiamo ripetendo da molti anni la gestione delle “cose” marittime affidata ai funzionari regionali si conferma disastrosa e sistematicamente a danno degli interessi, delle esigenze e delle aspettative dell’isola di Ischia. Sono capaci di far fallire puntualmente ogni iniziativa.

Non basta lo schiaffo alle esigenze di cittadini, malati e lavoratori ora dobbiamo subire anche l’ennesimo schiaffo. La Regione ha deciso di concedere un grazioso cadeau a Procida sotto forma del ripristino dei collegamenti serali e notturni sulla direttrice Pozzuoli/Procida/Ischia e viceversa.

Nel silenzio di tutti, purtroppo, abbiamo concesso senza una vibrante protesta popolare che queste queste siano stata contrabbandate come funzionali all’anno della capitale. In realtà dovrebbero essere importanti nel quadro della famosa continuità territoriale che Ischia vede utilizzata a corrente alternata.

L’unica cosa che sanno fare dal Centro Direzione è chiedere “scemità” sugli orari….

Il disastro di Cascone è sotto gli occhi di tutti, ma vediamo quello che sta succedendo in queste ore: per ragioni misteriose i solerti funzionari regionali starebbero riscrivendo il bando di gara per le corse notturne per ammettere solo i mezzi veloci ed escludendo di conseguenza le navi.

Una decisione che, se confermata, non troverebbe alcuna spiegazione logica e si configurerebbe come una beffa, anzi, come uno schiaffo in piena regola agli isolani.

Le corse notturne infatti sono collegamenti utili soprattutto a chi viaggia coi veicoli; agli autotrasportatori delle due isole in primo luogo che le sfruttano soprattutto d’estate quando le esigenze di approvvigionamento aumentano di pari passo con l’arrivo dei turisti. Che succederebbe se di punto in bianco dal già insufficiente quadro orari sparissero, ad esempio, le corse delle 2.30 da Casamicciola per Pozzuoli e quella ancor più cruciale delle 4.10 dal porto flegreo per Procida ed Ischia?

Forse che qualcuno s’è scordato che anni addietro, con la prospettiva dello stop al finanziamento regionale, abbiamo dovuto assistere al poco edificante balletto tra le compagnie e la regione su queste benedette corse notturne?

Ed ancora ci viene da chiedere: che senso ha mettere un finanziamento per una corsa che parte a mezzanotte dalla terraferma da effettuarsi solo con gli aliscafi? E soprattutto fino al 31 dicembre?

Significa renderla inutile per tutti quelli che devono viaggiare per le isole con un veicolo, isolani o turisti che magari (ed è storia di tutti i giorni) programmano di arrivare ai porti in tempo utile per le corse serali e si trovano imbottigliati nelle code in autostrada ed a cui è prelcusa anche l’ultimo collegamento.

Significa continuare a sprecare soldi! A gestire con i piedi il settore dei trasporti marittimi. BASTA!

Secondo qualche voce raccolta in giro, la ragione del no alle navi sarebbe da ricercare nella chiusura nelle ore serali estive del porto di Pozzuoli. Durante la bella stagione, infatti, la zona attorno all’approdo flegreo diventa affollatissima grazie alla presenza di un gran numero di bar e ristoranti che attraggono centinaia di persone. E, se a tutto questo ci mettiamo l’odio storico di Figliolia verso le isole, il quado è completo, ma senza peli sulla lingua e, in tutta onestà, ci sembra una “pezza a colori” messa per avallare una scelta incomprensibile e che si smonta facilmente: le corse che danno fastidio alla movida puteolana possono essere tranquillamente essere effettuata dal porto di Napoli come d’altronde si è fatto negli anni in cui veniva effettuata la famosa corsa di mezzanotte.

Urge a questo punto un intervento, repentino e forte, dei sei sindaci isolani che in regione sono stati già questa settimana a parlare con Cascone e coi padroncini del vapore regionali, discutendo di un altro tema scottante circa: l’aumento delle tariffe marittime.

Come se non bastasse l’impennata delle bollette di luce e gas a breve potrebbe arrivare un rincaro anche per i biglietti di navi ed aliscafi indotto dall’aumento dei prezzi del carburante.

Per evitare lo schiaffo di corse notturne finanziate inutilmente servirà analoga fermezza da parte dei nostri primi cittadini che hanno l’obbligo di rappresentare le nostre esigenze evitando di regalare soldi (nostri!) per iniziative inutili.

I servizi notturni finanziati, tanto per dirne una, durerebbero da aprile a dicembre di quest’anno ma da settembre in poi, coi mezzi veloci, quante di queste corse salterebbero “per avverse condizioni meteo marine”?

Le dimensioni e la vocazione turistica di Procida potrebbero certamente far preferire, per quell’isola, collegamenti solo con aliscafi ma visto che finalmente, la regione ha deciso di spenderà qualche soldino per i trasporti marittimi anche per Ischia e non solo per Salerno, non possiamo non chiedere che l’isola d’Ischia venga trattata come merita: come cioè una comunità di oltre 65.000 abitanti stabili, con centinaia di strutture ricettiva alberghiere ed extra alberghiere, migliaia di attività produttive legate al turismo e per cui non possono bastare elemosine marittime per di più inutili, vedi Metrò del Mare o Archeolinea!