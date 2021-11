Trasporti marittimi, sindaci e “comitato” insieme: le proposte da portare in Regione

Ida Trofa | Si parlerà di trasporti, tagli, pandemia e continuità territoriale lunedì a Napoli presso la direzione Mobilità della Regione Campania. Sindaci e associazioni invitate a dibattere sull’intricato e, ahi noi, irrisolvibile, tema dei collegamenti e delle vie del mare, lastricate di interessi e limite, intrinseco quanto invalicabile, per i cittadini delle Isole. Associazioni invitate, a parte quella dei pendolari di Ischia che hanno cosi deciso di affidare le loro prosate ai sindaci ischitani invitati dal presidente della IV commissione trasporti Luca Cascone a sedere al tavolo dopo la richiesta di incontro formulata dall’Acap nel merito del convocato tavolo istituzionale.

Le poste dei pendolari ci sono, i sindaci lunedì le condivideranno e se ne faranno davvero carico? Vedremo.

Ecco le prosate dei pendolari alle istituzioni

Mirate e specifiche le poste dell’associazione pendolari affiatate ai sindaci affinché possano farsene carico e dibatterne nelle sedi competenti. Un proficuo risconto, ovviamente, sarebbe auspicabile.

Si tratta delle richieste relative all’incremento di corse con unità veloci durante il periodo emergenziale, un punto, l’unico in discussione lunedì presso la sede regionale.

“In occasione del tavolo istituzionale convocato in Regione per il 15 novembre p.v. Vi significo le nostre richieste affinché vengano rappresentate al tavolo regionale con l’auspicio di pronta soluzione. In relazione al PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA e alla luce della soppressione delle corse effettuate con unità veloci, già ampiamente segnalata, si rappresenta:

SABATO E FESTIVI la Compagnia Alilauro SpA limita le corse a tre collegamenti da Ischia Porto a Napoli Beverello e altrettante tre da Napoli Beverello a Ischia Porto , (delle 6 corse effettuate 4 sono in fascia turistica con aggravio di costi a carico dei residenti) , non effettua le prime due corse del mattino (6.30 e 7.10 da Ischia e 7.05 e 7.35 da Napoli Beverello) con evidente disagio per tutti i lavoratori pendolari da e per Ischia Porto e per i cittadini che necessitano di spostarsi in terraferma, anche per una coincidenza aerea o ferroviaria, oppure per le squadre che si spostano per le competizioni sportive.

Pertanto si invita a valutare e, se condivisa, a proporre la seguente soluzione tampone senza aggravio di costi a carico dell’ente regionale, nei giorni di sabato e festivi:

anticipare la corsa delle 7.25 in partenza da Ischia alle 6.45 atteso che gli studenti hanno come alternativa la corsa delle 7.10 da Casamicciola finché perdura lo stato emergenziale ;

anticipare la corsa delle 7.30 da Napoli per Procida all’orario concordato anche con i referenti procidani con destinazione Ischia via Procida per consentire ai lavoratori pendolari (docenti, personale sanitario, etc.) di raggiungere l’isola con i tempi di percorrenza delle unità veloci.

In relazione ai GIORNI FERIALI E FESTIVI, Vi invitiamo altresì a rappresentare le seguenti necessità:

introdurre una corsa serale Ischia Porto Napoli Beverello in sostituzione della soppressa corsa della Alilauro SpA delle 19.10;

posticipare l’orario della corsa 20.05 nella fascia tra le 20.20 e le 20.30 ;

introdurre una corsa pomeridiana Ischia Porto Napoli Beverello in sostituzione della soppressa corsa della Alilauro SpA delle 14.05 utilizzata da docenti, personale sanitario, del palazzo di giustizia, etc etc.;

coprire il vuoto orario creatosi tra le 14.45 e le 17.20 da Napoli Beverello a Ischia Porto creatosi con la cancellazione della corsa 15.40 Alilauro introducendo una corsa in tale fascia oraria (con tariffa regionale);

introdurre una corsa da Ischia per Napoli Calata di Massa con traghetto in orario immediatamente successivo alle prime corse mattutine per consentire ai pendolari di giungere sul luogo di lavoro anche in caso di condizioni meteo marine avverse (intorno alle ore 7.00/7.15 dove c’è un vuoto orario)“.