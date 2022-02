Trasporti marittimi. Per lo “show” si paga. Per i cittadini si chiede l’elemosina

La storia dei 3 milioni regionali per i trasporti marittimi dedicati a Procida, come già abbiamo scritto, sono la prova che in Regione ci prendono in giro. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio nel merito, basta leggere l’epilogo della corsa Medmar delle 6.25 da Ischia per Napoli e che per 3 giorni a settimana farà scalo a Procida.

Una storia, assurda, che vede protagonista la Regione Campania, il comune di Procida e, appunto, la Medmar.

Leggiamo il comunicato della Mameli (ad oggi, quella che riesce ad ottenere di più in tema di trasporti marittimi): “La sospensione delle corse della Società Medmar sta creando notevoli disagi alla comunità isolana, ma soprattutto alle attività produttive che spesso non hanno trovato imbarco con la Società Gestour. La Regione Campania è stata più volte sollecitata sia dall’Amministrazione Comunale sia dall’ associazione di categoria Confcommercio Procida affinché potesse attivarsi per una rapida soluzione. Con nota regionale del 28 gennaio è stato comunicato che nelle giornate del lunedì, martedì e venerdì la Società Medmar garantirà lo scalo a Procida della corsa delle ore 06.25, riservando, fino a dieci muniti prima della partenza, 20 metri lineari di spazio garage all’utenza procidana. Ringrazio la Regione Campania e la Società Medmar per la fattiva collaborazione.»

Purtroppo i cittadini di Procida, al pari di quelli di Ischia, devono continuare a dire grazie alla Medmar che sceglie di fare scalo a Procida. Una circostanza, questa, che è un danno per gli ischitani, sia chiaro. Un aggravio dei tempi di percorrenza e una limitazione dei posti disponibili. Perché? Perché la Regione non ci deve garantire collegamenti adatti, mezzi aggiornati.

Speriamo che Procida Capitale organizzi anche “colazione da Dino” o “colazione da Agostino”. Chissà, forse ci mettono anche un traghetto “pagato” alle 6 di mattina!