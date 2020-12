Trasporti marittimi nel caos, non è tutta colpa del Covid

IDA TROFA | Il settore dei trasporti marittimi sta vivendo una fase di caos totale. Non serve e non basta un’episodica riunione, serve una “task force” permanente di reciproco ascolto e coordinamento strutturato. Sono mesi, anni, che se ne discute disquisendo nel merito dei trasporti marittimi e delle vie del mare. E sia chiaro, non è solo colpa del Covid-19.

Ieri, dopo il caso delle carenze e delle omissioni sui trasporti rifiuti oltre mare, si sono registrati, come accade da giorni, gravi disagi e disservizi nelle corse dedicate ai corrieri e all’approvvigionamento delle merci. La concentrazione di traffico è enorme e danni con le ricadute economiche incalcolabili.

“Siamo alla frutta. Sono le 17.40 e la nave traghetto che conduce sull’isola d’Ischia i corrieri è ancora fuori dal porto di Casamicciola” ci spiega un camionista rilevando il grave disagio nel raggiungere la terra ferma con una nave che già alla partenza da Casamicciola aveva mollato le ancore con quasi un’ora di ritardo.

Il ritorno ad ischia ha fatto sì che al ritardo si accumulasse altro ritardo. Tutto, mentre sale l’allarme scorte e rincari.

Sicuramente con l’inverno e le restrizioni imposte dalle misure anticontagio legate all’emergenza sanitaria hanno imposto limitazioni ai trasporti, ma anche il sistema nel suo complesso ci mette del suo tra operatori e armatori alle prese con la crisi economica e l’assenza di fondi e l’impiego sulle rotte per Ischia di un naviglio inadeguato e incapace di offrire i servizi idonei pure nelle imitazioni.

Accettati gli orari ridotti al minimo e i tagli da e per la terraferma, almeno servirebbero navi decenti. Sopratutto nell’ambito del trasporto merci e il traghettaggio dei veicoli. La continuità territoriale è sempre più ridotta al lumicino. In particolare a far storcere il naso ai pendolari e viaggiatori, agli autotrasportatori, sono le nuove riduzioni al quadro orari assunte dalle varie compagnie di navigazione, ma anche il costante ritardo nell’effettuare le corse ed anche l’impiego di navi spesso poco capienti e confortevoli.

Troppo spesso, specie per chi viaggia per necessità e offre un servizio di fornitura e consegna merci di prima necessità, come camionisti e corrieri, ci si trova a spostarsi su mezzi affollati, file, pendolari ammassati, costanti tagli e stop alle linee.

La cronaca giornaliera del trasporto di linea specie nel settore e merci, nelle ultime settimane stride con i dati degli effetti economici subiti dal settore a seguito dell’emergenza sanitaria. Stando all’Istat, negli ultimi mesi il fatturato è calato oltre il 30%. Un riflesso chiaro della riduzione dell’utenza, dovuta non solo al blocco della mobilità nella fase più acuta della pandemia, ma anche alla percezione di insicurezza diffusa nei periodi in cui il virus ha continuato a circolare, seppure a ritmo più lento. Questo lo dice l’Istat.

La verità percepibile è che siamo sull’orlo del baratro e non sembrano esserci soluzioni di sorta.

Una situazione, lo ripetiamo da tempo, figlia, certamente, dell’attuale situazione di crisi del settore e dalla ferocia delle misure regionali in materia di contagio pandemico.

La riduzione del traffico passeggeri e merci nel golfo con le navi traghetto è evidente, come lo è quella dei passeggeri con i mezzi veloci. Eppure, ancora una volta, la Regione Campania si trova assolutamente impreparata nell’attuare politiche di tutela e principalmente di sostegno soprattutto alla comunità che viene privata di un servizio essenziale in un momento cosi delicato.