Trasporti marittimi. L’ass.Mameli: “L’isola che non si isola resta il nostro slogan”

Intervento dell’Assessore Lucia Mameli: “L’emergenza coronavirus ha provocato enorme disagio anche negli spostamenti verso e dalla terraferma e verso e da Ischia.

Finalmente gradualmente si va verso la regolarità dei vettori che garantiscono la continuità territoriale.

La Società Medmar da sabato 13 giugno p.v. riprenderà la corsa delle 11.15 per Napoli. Anche i collegamenti da Procida per l’area flegra, a breve, saranno ripristinati. Aggiungiamo una corsa domenicale e festivi da Pozzuoli alle ore 20.30 e per Ischia alle ore 21.50 operativa da sabato 13.

La Società CAREMAR dal 15 giugno p.v. riprenderà tutte le corse con navi e unità veloci. Per il ripristino delle corse veloci speriamo di averne al più presto notizia. Il nostro impegno resta quello di poter garantire la continuità territoriale che consente gli spostamenti senza disagi.”

“L’ isola che non si isola resta il nostro slogan”