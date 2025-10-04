Trasporti marittimi, il Consiglio Comunale di Ischia convocato per l’8 ottobre

Il Consiglio Comunale di Ischia si riunirà in via straordinaria mercoledì 8 ottobre alle ore 12. La convocazione è conseguenza della richiesta avanzata dalla consigliera comunale Alessandra Piricelli che, con una nota indirizzata alla Presidenza, ha sollevato la questione delle soppressioni delle corse marittime che da anni gravano sulla comunità isolana.

La problematica riguarda nello specifico i collegamenti veloci da e per Napoli che, come da consuetudine, vengono ridotti con l’arrivo dell’autunno. In particolare, dal 15 settembre al 15 giugno non è più attiva la corsa delle 6.30 da Ischia verso Napoli nei giorni festivi e nelle domeniche; dal 30 settembre al 15 giugno viene sospesa la partenza delle 19.45 da Ischia e la successiva corsa delle 21.00 da Napoli verso Ischia.

Un calendario di soppressioni che, secondo Piricelli, penalizza pesantemente i cittadini, costretti a fare i conti con disagi quotidiani e difficoltà logistiche. A risentirne maggiormente sono i lavoratori pendolari che ogni giorno raggiungono la terraferma, ma anche chi deve prendere un aereo o un treno in coincidenza o chi ha necessità di raggiungere strutture ospedaliere per visite e cure.

Nella sua richiesta, la consigliera ha elencato in maniera puntuale le corse da ripristinare: quella delle 6.30 da Ischia per Napoli, quella delle 19.45 sempre in partenza dall’isola e quella delle 21.00 con rientro da Napoli. A queste si aggiunge la proposta di istituire un’ulteriore partenza a mezzanotte, sia con aliscafo che con traghetto, per garantire una continuità territoriale che ad oggi appare gravemente compromessa.

La convocazione del Consiglio Comunale rappresenta dunque un primo passo istituzionale verso un confronto aperto sul tema. Non si tratta di una questione nuova, ma di una problematica annosa che ciclicamente torna al centro del dibattito politico e civile isolano, soprattutto quando le limitazioni ai trasporti incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il prossimo 8 ottobre sarà dunque l’occasione per discutere in aula possibili soluzioni, sollecitare la Regione e i gestori dei collegamenti marittimi e, soprattutto, dare voce alle istanze di una comunità di circa 65 mila residenti che da tempo chiede maggiore attenzione e rispetto del diritto alla mobilità.