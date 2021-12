Trasporti marittimi, i sindaci contro l’aumento dei biglietti

I sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e di Procida hanno inviato l’ennesima letterina alla Regione Campania al fine di scongiurare un ipotizzato aumento costi dei titoli di viaggio prospettato dagli armatori del nostro golfo.

Una letterina dal tenore light e dall’esito scontato che se non rientra in un’azione complessiva di lotta e di orgoglio isolano resterà l’ennesimo esercizio a vuoto.

I primi cittadini hanno sollecitato Vincenzo De Luca, l’Assessore Lucia Fortini, il Consigliere regionale Luca Cascone e la Dirigente della dottoressa Lorella Iasuozzo con l’oggetto: “Servizi di collegamenti marittimi minimi in ambito regionale. Programmazione triennale ai sensi della Legge regionale n.3/2002 /art.5 e 17). Segnalazione criticità in relazione all’ipotizzato aumento costi dei titoli di viaggio. Continuità territoriale. Richiesta incontro”

“In relazione all’oggetto – scrivono i primi cittadini – , al fine di contribuire alla individuazione di una soluzione alla prospettata situazione di grave criticità derivante dall’ipotizzato aumento del prezzo dei titoli di viaggio da parte delle compagnie di navigazione nel Golfo in considerazione del costo del carburante, ed al fine di non compromettere la continuità territoriale da e per le isole, in un momento particolarmente delicato della emergenza pandemica si richiede alle autorità in indirizzo di valutare la possibilità di convocare con ogni cortese urgenza apposita riunione con tutti i Sindaci dell’isola di Ischia e Procida per discutere le criticità evidenziate.

Corre l’obbligo di evidenziare, quali rappresentanti della comunità locale, che i cittadini delle isole già penalizzati dai gravi effetti della crisi pandemica non possono sostenere l’ulteriore pregiudizio di un aumento del costo dei titoli di viaggio per recarsi in continente sia per motivi di lavoro che sanitari. Confidando nel consueto fattivo interessamento delle SS.LL. l’occasione è gradita per porgere le più vive cordialità”.