Trasporti marittimi, disagi a Procida: “ad oggi nessuna soluzione”

La delegata ai trasporti marittimi Lucia Mameli ha condiviso: “La continuità territoriale, soprattutto sulla tratta Pozzuoli – Procida e viceversa dal mese di agosto continua a provocare notevoli disagi alla comunità isolana.

Numerose sono state le note e le interlocuzioni da parte dell’amministrazione comunale e delle associazioni (Assoutenti Mare, Confcommercio, etc) con la direzione generale dei trasporti ed il Presidente della Commissione Trasporti regionale, On. Cascone.

A fronte dei disagi patiti dai viaggiatori e del maggior traffico, così come segnalato da Confcommercio, sono state suggerite alcune possibilità, compresa la richiesta di accosti straordinari alla Società Medmar (che effettua servizio diretto su Ischia) e una rimodulazione degli orari Gestour.

Come dobbiamo purtroppo constatare, ad oggi nessuna soluzione è stata adottata per mitigare il disagio di tanti pendolari, studenti, commercianti e cittadini che giustamente protestano.

Da parte nostra, mentre continueremo ad interagire con le istituzioni cui compete assicurare la continuità territoriale alle comunità isolane, supporteremo le istanze dei procidani con il coinvolgimento delle massime rappresentanze istituzionali dell’isola. A tale scopo, attraverso la Commissione Trasporti comunale, porteremo all’attenzione del Consiglio Comunale la situazione che si è venuta a determinare e i disagi vissuti dai nostri concittadini chiedendo di supportare, presso la Regione, una sollecita rimozione delle cause che la determinano e che da mesi mettono in difficoltà i collegamenti marittimi vitali per l’isola.”