Trasporti marittimi, da domani nuove corse Medmar

Da domani Medmar implementa i collegamenti assicurati per Ischia e Procida soprattutto quando la domanda di mobilità marittima si intensifica e cioè durante i fine settimana così da agevolare i flussi turistici per le due isole.

Le nuove corse, aggiunte al quadro già in vigore, portano la compagnia ad effettuare sino a 33 collegamenti al giorno da e per Ischia e fino a 19 da e per Procida.

Queste in dettaglio i nuovi collegamenti con la relative periodicità:

NAPOLI/ISCHIA

10.05 GVSD – 16.50 GVSD – 21.30 VD

ISCHIA/NAPOLI

07.30 S – 14.20 GVSD – 18.50 GVSD

ISCHIA/POZZUOLI

18.30 tutti i giorni

POZZUOLI/ISCHIA

20.30 tutti i giorni

POZZUOLI/PROCIDA

17.35 VD

PROCIDA/POZZUOLI

18.45 VD

LEGGENDA: GVSD = dal giovedì alla domenica; VD = solo venerdì e domenica

S = solo sabato

Le nuove corse sono già prenotabili on line, telefonicamente

ed alle biglietterie della compagnia