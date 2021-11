Trasporti marittimi, arrivederci tra sette giorni. Ancora “fuffa” nel golfo

Ida Trofa | Si è concluso con l’ennesimo nulla di fatto e la solita fuffa politico-associativa, l’ultimo tavolo tecnico sul tema traporti da e per le isole del Golfo di Napoli tenutosi ieri al Cento Direzionale. Location obbligata la direzione mobilità della Regione Campania. Come è finita? Con un inevitabile rinvio a breve scadenza (quasi certamente una settimana)ed i soliti ed irrisolti temi sul trasporto marittimo oggi più di ieri, acuiti dall’emergenza Covid-19.

Sindaci e associazione chiamate a dibattere sull’intricato e, ahi noi irrisolvibile tema dei collegamenti e delle vie del mare. Gli interessi in ballo sono enormi. Da un lato l’utenza, dall’altra le compagnie di navigazione ed i sindaci. Ognuno per la sua parte, ognuno con le sue ragioni ha presentato ieri la “lista delle spesa“.

Il summit regionale voluto da ACAP

L’ultimo tavolo di concertazione sulle spinose problematiche riguardanti i trasporti marittimi richiesto dall’Acap per discutere proprio le problematiche emerse con l’emergenza Covid/19si è tenuto alla presenza del presidente della IV Commissione Trsporti Ing. Luca Cascone e della dottoressa Lorella Iasuozzo, dirigente della U.O.D, Trasporto marittimo e demanio portuale.

Al consesso, voluto dall’Associazione piccolo cabotaggio del direttore Ravenna, per portare alla loro attenzione le criticità che continuano ad essere registrate dagli armatori che di rimando si riversano sui servizi offerti ai viaggiatori, hanno preso parte tutti i sindaci isolani o loro rappresentanti e gli armatori Emanuele D’Abundo eUmberto Buono di Medmar, Salvatore e Maraiceleste Laurodell’Alilauro, e i rappresentanti della Compagnia Gestour, i sindaci o loro rappresentati.

Senza un servizio pubblico i soli armatori privati non riescono a garantire la continuità territoriale

Il direttore dell’Acap Salvatore Ravenna nel richiedere il tavolo aveva spiegato i motivi della decisione da parte delle compagnie di navigazione di ridurre i collegamenti e ad effettuare solo le corse essenziali previste dalle fasce protette.

a partire da novembre e la necessità di intervenire con aiuti concerti in favore della società private operanti. Senza non c’è modo di fornire, in assenza di un reale servizio pubblico, un più ampio e continuo trasporto marittimo e la reale continuità territoriale.

Gli incontri preparatori e i molteplici interessi in assenza di un reale servizio pubblico

Come si ricorderà, infatti, nelle scorse settimane, si erano tenuti diversi summit, ultimo dei quali quello tra le associazioni e i rappresentanti dei sei Comuni dell’Ischia proprio per fare il punto della situazione e decidere in modo unanime gli step da intraprendere a riguardo nel medio e nel lungo periodo.

Per questo, nel corso dei tavoli di concertazione era stata stilata una lista di problematiche da sottoporre, di concerto tra istituzionali comunali e comitati, all’attenzione dei vertici della Regione Campania.

Dall’altra parte restavano, cosi, i gruppi privati, gli armatori e le compagnie finite nel mezzo del fuco di fila dell’utenza che chiude e pretende servizi e della regione incapace di fornire soluzioni e soprattutto un servizio pubblico che rappresenterebbe un livello minimo di normalità per rispondere all’ampio ventaglio di richieste ed esigenze di una comunità variegata che muove sulle rotte di Ischia,Procida,Pozzuoli e Napoli

Nonostante l’ampia disponibilità mostrata dai vertici della Regione Campania, questi ultimi, in merito ad alcune questioni tuttavia, come si era immaginato, sembrano essere rimasti fermi sulle posizioni già prese in passato: ovvero di sordità avverso i temi reali della questione trasporti e la necessità di intraprendere una interlocuzione seria e concreta per garantire un servizio pubblico adeguato, mentre la realtà degli armatori privati resta altra cosa e muove sulle esigenze d’impresa e la deriva del mercato.

Insomma solito Bla bla bla e solita confuzione di ruoli, attribuzioni e competenze.

Le compagnie chiedono aiuti. I cittadini chiedono a sindaci e regione collegamenti. Ma, per ora, per andare dove devono andare, non sanno ancora come fare…

Tra una settimana

La questione potrà comunque essere affrontata sul piano politico ed istituzionale con i sindaci di Ischia e Procida tra una settimana quando saranno a fornite, da questi ultimi, nuove prosate per il quadro orari e piano accosti in vigore proprio.

Categorie sensibili. Pronto un “bonus“ a medio termine

Come era stato già previsto, quindi, sembra che alcune questioni potranno essere affrontate con maggiore approfondimento soltanto con un ulteriore vertice tra amministrazioni e Regione Campania. Molta più flessibilità è stata invece mostrata per la risoluzione di altre problematiche legate a particolari categorie “sensibili“.

Durante il summit, infatti, le parti hanno fatto presente alcune criticità ancora persistenti riscontrate con la compagnia di navigazione ad opera dei viaggiatori abituali per necessità di lavoro e salute. A costoro, residenti, pendolari, malati oncologici e cronici, la Regione Campania potrà dare aiuto, individuando una qualche forma di aiuto economico tra le pieghe dei bilanci regionali, una sorta di bonus ai viaggiatoria medio termine.

Questo si renderebbe possibile in quanto trattasi di particolare previsione in grado di aggirare, in qualche modo, i vincoli della europei che impongo il “no“ agli aiuti di stato agli armatori, ma non limitano il sostegno economico alle categorie di utenti. Costi di cui si farebbe carico Palazzo Santa Lucia.

I problemi evidenziati, sono enormieppure, ci racconta l’assessore delegato dal comune di Casamicciola Terme Ing.Stani Senese siamo solo all’inizio di un lungo percorso ben lungi dal potersi concludere rapidamente “E’ noto come quello dei trasporti marittimi sia un problema su cui porre la massima attenzione. L’emergenza covid-19 ha amplificato enormemente quelle che sono le questioni che ci portiamo dietro da anni. Quello di oggi (ieri per chi legge, ndr è stato un primo incontro di massima dal quale si partirà per intervenire a stretto giro. Abbiamo proposto, ed ottenuto in tal senso ampie rassicurazioni, interventi mirati ed impegni economici da parte della Regione Campania per le categorie da proteggere, pendolari, oncologici studenti“ conclude l’assessore Senese “ Si tratta di una prima interlocuzione. Il problema è sentito e saremo vigili e preseti per intraprendere un proficuo percorso che porti alla comunità isolana i benefici e i servizi di cui ha bisogno. L’assessore Cascone ed i vertici regionali in materia di trasporti ci ha sicurato che troverà le risorse. Noi saremo nuocente dal tavolo istituzionale per chiederne conto e capire come andare avanti nella risoluzione delle problematiche poste. Restiamo fiduciosi – ha concluso – Se continueremo a persistere sollevando con chi di competenza determinate problematiche, siamo certi che riusciremo ad ottenere altri risultati concreti“.