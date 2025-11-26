Trasporti marittimi, al via la verifica di mercato per i collegamenti con le isole

La Regione Campania mette in moto la nuova fase di pianificazione dei collegamenti marittimi con le isole del Golfo. Con la Determinazione del Direttore Generale di ACaMIR n. 468 del 20 novembre 2025 è stata infatti avviata la verifica di mercato per l’attivazione dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale tra e con Ischia, Procida e Capri, attraverso navi tradizionali e unità veloci.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito della procedura di pianificazione dei servizi di collegamento marittimo regionale e di affidamento dei servizi minimi di trasporto, così come previsto dalla Misura 2, paragrafo 4, della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 22 del 2019. L’obiettivo della verifica è quello di accertare l’eventuale interesse delle imprese di navigazione a svolgere tali collegamenti senza compensazione finanziaria, nel rispetto delle condizioni di esercizio e del progetto di rete definiti dalla Regione e contenuti negli atti allegati.

In sostanza, ACaMIR intende valutare se il mercato sia in grado di garantire autonomamente, con operatori privati, i servizi minimi necessari per assicurare la continuità territoriale con le isole. Un passaggio delicato che riguarda direttamente pendolari, studenti, lavoratori e turisti, e che può incidere in modo significativo sull’organizzazione futura dei trasporti marittimi nel Golfo di Napoli.

Le imprese interessate dovranno manifestare il proprio riscontro esclusivamente attraverso la compilazione del questionario di rilevazione dell’interesse predisposto dall’Agenzia. La scadenza per l’invio delle risposte è fissata, in maniera perentoria, al 19 dicembre 2025.

Da questa consultazione dipenderanno le successive scelte della Regione sulla strutturazione dei servizi minimi, sui livelli di offerta e sull’eventuale ricorso a procedure di affidamento con compensazione, nel caso in cui il mercato non garantisca condizioni sufficienti a coprire le esigenze di mobilità delle comunità isolane. Un passaggio che Ischia, Procida e Capri seguono con attenzione, perché ogni decisione sui collegamenti marittimi ricade direttamente sulla vita quotidiana dei residenti e sull’economia dei territori.