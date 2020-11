Trasporti, habemus riunioni. Dividi et impera dei dirigenti: alle 11.30 i sindaci, alle 13 gli armatori

Gaetano Di Meglio | Tagli, disservizi, isolamenti e la pessima gestione dei trasporti marittimi nel golfo di Napoli, oggi, potrebbe avere una svolta.

Ieri, il direttore Carannante e la dirigente Iasuozzo, i peggiori protagonisti di questa assurda vicenda che, a tratti, diventa un film horror, hanno convocato i Sindaci dei Comuni di Anacapri, Capri, Procida, Ischia, Barano, Casamicciola, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

La nota ha oggetto i “servizi di collegamenti marittimi in ambito regionale. Emergenza epidemiologica da Covid-19. Problematiche trasporti marittimi nel Golfo di Napoli”

«Le SS.LL. – si legge – sono invitate a partecipare ad un incontro che si terrà martedì 3 novembre p.v. alle ore 11.30, presso l’Auditorium sito al Centro Direzionale di Napoli Isola C/3, per una valutazione congiunta sulle problematiche inerenti il trasporto marittimo nel Golfo di Napoli e la riduzione, da parte degli operatori, di alcune corse presenti nel vigente quadro accosti.»

Rivivremo la solita storia? Capri e Procida con i risultati e i nostri che se ne tornano a casa come Totò e Peppino? O, invece, per una volta, i nostri primi cittadini alzeranno la voce e pretenderanno risposte serie ai problemi della collettività.

Per caso, Carannante e la Iasuozzo hanno qualche fratello da piazzare? Magari gli possiamo fare un concorso e poi facciamo scorrere la graduatoria se iniziano a trattare i trasporti marittimi con serietà… Siamo stanchi di essere trattati senza rispetto e senza dignità da parte di una Regione che, per volontà politica, preferisce investire milioni di euro altrove e non a mare.

Basta con la Regione che paga la corsa a Monte di Procida per 15 studenti e non garantisce, invece, corse efficienti, economiche e sicure a due intere comunità.

Carannante e Iasuozzo sono quelli che hanno già autorizzato lo stop e che hanno consentito l’isolamento di tutti noi. In verità il colpo mortale, fregandosene delle nostre esigenze di mobilità e della nostra continuità territoriale, è arrivato quando Carannante ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 60 del 15/10/2020. Un decreto che prevede un comma molto chiaro: «le minori corse effettuate per l’annualità in corso non comporteranno l’avvio dei procedimenti di decadenza delle relative autorizzazioni ai sensi dell’art 9 del Regolamento regionale»

Il lascia passare per gli armatori che, va detto, in questo caso vanno difesi. La Regione non può continuare a lavarsi le mani rispetto ai nostri diritti.

Per i trasporti via terra spendiamo 4 milioni di euro per noleggiare bus privati, a mare, invece, la stessa Regione, autorizza le riduzioni e i tagli. Il lascia passare regionale ai tagli al posto degli interventi salva continuità territoriale è l’ennesimo schiaffo che le nostre popolazioni ricevono dalla Regione Campania.

Ma la fregatura sapete qual è? E’ che i dirigenti Regionali hanno confezionato una bella doppia riunione. Alle 11.30 i sindaci, alle 13 gli armatori. Se fossi sindaco, resterei fino alle 13.00 e farei il casino! Perché non fare un’unica riunione? Perché avere due tavoli di concertazione? Per continuare a fare gli interessi dei privati? E a beffeggiare i sindaci? E perché il consigliere regionale Luca Cascone annuncia la sua presenza solo agli armatori e non anche i sindaci? Mica dobbiamo pensare che qualche armatore deve avere la pacca sulla spalla e il “bravo” dopo la rielezione di Cascone? E perché i sindaci non devono avere un interlocutore politico alla loro riunione? Per fare i bravi con i dirigenti che alzano le spalle e dicono che non possono fare niente? Ma un po’ di orgoglio isolano quando emerge? E della doppia riunione regionale, cosa ne pensa il sindaco di Capri, di solito agguerrito contro le ingiustizie ai danni della sua comunità?

La nota, inviata dagli uffici regionali un’ora dopo quella dei sindaci è diretta ai legali rappresentanti delle società di navigazione Alilauro SpA, Alilauro Gruson Spa, Gestour Srl, ,Nlg srl, Medmar Spa, Snav Spa

L’oggetto fa riferimento ai «Servizi di collegamenti marittimi in ambito regionale. Rimodulazione straordinaria del piano orario degli accosti “invernale” a seguito dell’emergenza epidemiologica da Cvodi19.»

«Si fa riferimento – si legge nella convocazione – alle varie comunicazioni che stanno pervenendo da codeste Società di navigazione relative alla riduzione dei servizi marittimi da e per le isole del Golfo. A tal riguardo, al fine di contemperare le diverse esigenze, sia societarie sia delle comunità interessate, è indetto un tavolo tecnico per il giorno martedì 3 novembre p.v. alle ore 13.00 presso l’Auditorium al Centro Direzionale di Napoli – Isola C3. All’incontro sarà presente il consigliere regionale Luca Cascone.» Cosa accadrà questa mattina? Lo scopriremo tra poche ore. Scommettiamo niente di buono?….