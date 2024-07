Trasporti. Giosi Ferrandino: “Il rispetto delle ordinanze come primo, immediato, risultato. Da anni diciamo le stesse cose”

Il sindaco di Casamicciola ha acceso la miccia. Il Prefetto Di Bari, in qualche modo, ci ha messo un dito sopra e ha provato a mediare. La questione trasporti speciali, poi diventata trasporti pesanti (due argomenti diversi) ora è sull’agenda politica e merita una seria riflessione.

E in quest’ottica il sindaco di Casamicciola prova a spiegare quelle che è la sua posizione. Una posizione chiara, che punta il dito e che fa anche un po’ autocritica.

Sindaco, lei ha attivato questa riflessione per decongestionare il traffico sul porto di Casamicciola. Dopo l’incontro con il Prefetto Di Bari, che idea si è fatto?

“Piuttosto che un problema di Casamicciola, ritengo sia un problema degli isolani. Noi abbiamo già di per sé un grande carico veicolare con il parco autovetture degli isolani, al quale si aggiungono quelle dei turisti e poi c’è questa nota dolente dei trasporti pesanti che non si riesce a regolamentare negli anni. I trasporti pesanti creano una serie di criticità: innanzitutto sulle navi, dove abbiamo visto gli incidenti che avvengono; poi per il grande traffico che generano; poi per il forte inquinamento che producono e soprattutto perché violano delle ordinanze che non riguardano il traffico ma le condizioni di staticità di alcuni punti della nostra isola, di fronte alle quali non si possono concedere deroghe perché sappiamo che se c’è un problema dal punto di vista statico, c’è sempre e non si può ignorare”.

Applicare le ordinanze in vigore, tuttavia, spaccherebbe l’isola. È sicuro che andrebbero meglio le cose?

“Sicuramente sì, perché come dicevo, il problema è isolano. I sindaci possono emettere delle ordinanze, come hanno fatto i due sindaci di Capri qualche mese fa, con le quali regolamentano il traffico sull’intero territorio e stabiliscono degli orari e dei percorsi per determinati tipi di automezzi. Questo tipo di ordinanza non c’è ancora a Ischia, ma ci sono le ordinanze di cui parlavi. Se fossero rispettate, il problema sarebbe quasi del tutto risolto perché si risolverebbe a monte. Se un autotrasportatore sa che sull’isola, e quindi sull’anello che deve per forza percorrere, esistono delle ordinanze che vengono fatte rispettare, si organizza a monte e non sbarca o circola più a Ischia con determinati mezzi che oggi creano tante problematiche. Quindi basterebbero dei controlli per alleviare questa criticità. Capisco che dei controlli improvvisi possano creare dei forti disagi, ma questo è un grido d’allarme. Lavoro da vent’anni su quest’isola e ricordo quando, circa venti anni fa, ebbi un duro confronto con gli autotrasportatori.

All’epoca loro chiesero di avere tre o quattro anni di tempo per modificare il loro parco automezzi e devo dire che lo hanno fatto. Il problema è che lo hanno modificato non in senso riduttivo, ma incrementale, perché lo vediamo ed è evidente a tutti. Quindi mi sembra di capire che non vogliono sottostare a nessun tipo di regola. Questo non va bene, perché c’è il problema della sicurezza dei cittadini, del traffico, del decoro e soprattutto del grande degrado che provocano e che rendono la nostra isola meno attrattiva dal punto di vista turistico. Dobbiamo invece migliorare l’ambiente, renderlo più green, ridurre il carico di tutti i tipi di inquinamento, che devono essere minimi su un’isola, mentre noi andiamo sempre nella direzione opposta. E siccome tutti noi viviamo, in un certo senso, di turismo, anche gli autotrasportatori dovrebbero ragionare un po’ più guardando la situazione dall’alto e non solo dal loro orticello”.