Trasporti eccezionali: cosa sono e come si gestiscono?

Il Codice della Strada ha regole ben precise per quanto riguarda le dimensioni dei carichi di merce che vengono trasportati lungo le strade della nostra penisola; esso infatti stabilisce con esattezza determinati limiti che, di norma, non possono essere superati. Tuttavia, non sono certamente infrequenti le circostanze nelle quali è necessario effettuare il trasporto di beni che eccedono i limiti di sagoma e/o di massa previsti per legge.

Il nostro Codice della Strada (CdS) prevede queste eventualità e le regolamenta; in questi particolari casi si parla tecnicamente di trasporti eccezionali: sotto questa generica dicitura rientrano per esempio il trasporto macchinari pesanti, il trasporto di silos, serbatoi, cisterne, yacht, barche, pale eoliche, trafilati, turbogeneratori, macchine operatrici, blocchi grandi di calcestruzzo ecc.

Quali sono i criteri che definiscono un trasporto eccezionale?

Esistono criteri ben precisi per poter parlare di trasporto eccezionale ed è al peso e alla sagoma che è necessario riferirsi. Per quanto concerne il peso, si va dalle 18 alle 20 tonnellate nel caso di un veicolo isolato a due assi oppure dalle 24 alle 44 tonnellate nel caso di convogli articolati da 3 a 5 o più assi.

Relativamente alle misure di sagoma, si ha trasporto eccezionale nel caso di: 16,50 m di lunghezza, 2,55 m di larghezza (2,60 m qualora si tratti di trasporti a temperatura controllata) e 4 m di altezza. Nella lunghezza è compresa l’eventuale presenza di un rimorchio ed essa può raggiungere i 18,75 m in casi di particolari tipi di motrice con rimorchio.

La regolamentazione dei trasporti eccezionali è presente nell’articolo 10 del CdS; in esso si opera anche la distinzione tra veicoli eccezionali e trasporto in condizioni di eccezionalità. I primi sono veicoli che nella loro configurazione di marcia superano, per esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 61 del CdS, il secondo, come spiegato in precedenza, è un trasporto di beni che eccede determinati limiti di sagoma e/o massa.

Trasporti eccezionali: operazioni molto complesse

Un trasporto eccezionale è, come del resto si intuisce dalla terminologia, un’operazione molto complessa che può essere gestita soltanto da aziende specializzate che hanno i requisiti e i mezzi necessari per poter effettuare tali movimentazioni limitando i disagi alla circolazione e garantendo la sicurezza sia di chi conduce il mezzo, sia di coloro che si trovano a circolare lungo il tragitto previsto per il trasporto eccezionale.

Relativamente al capitolo sicurezza, a molti sarà capitato di vedere in strada, in particolar modo lungo i tratti autostradali, dei veicoli di grandi dimensioni che vengono scortati da altri mezzi e/o anche da pattuglie della Polizia Stradale. Questo accade in quei casi in cui il trasporto richiede anche la presenza di scorte tecniche abilitate oppure scorte miste con pattuglie della Polizia. Lo scopo della loro presenza è segnalare la particolare operazione di trasporto a tutti i conducenti dei veicoli che si trovano a percorrere il medesimo tratto di strada.

La programmazione di un trasporto eccezionale

È fondamentale una programmazione dettagliatissima per poter effettuare un trasporto eccezionale. È infatti necessario prevedere e prevenire anche il minimo problema. Ovviamente si dovranno richiedere le debite autorizzazioni alle autorità competenti poiché si tratta di mettere in strada veicoli di grandi dimensioni, particolarmente pesanti e con carichi di dimensioni eccezionali e potenzialmente pericolosi.

Il tragitto deve essere attentamente pianificato perché si dovrà transitare su strade e autostrade molto trafficate, passare su viadotti, attraversare ponti ecc.

È quindi fondamentale rivolgersi ad aziende specializzate in trasporti eccezionali che sono in grado di gestire, anche prevedendo un “piano B”, ogni minimo dettaglio ed eventuali imprevisti.