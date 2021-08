Trasporti e città balneare. L’isola di Ischia protagonista del G20s con l’avv. Alessandro Barbieri

Ad uno dei più importati eventi nazionali dedicato alle località balneari l’isola di Ischia c’è. Anzi, sarà nettamente e ancora una volta, protagonista. Parliamo del “G20 Spiagge” che questo anno si svolgerà a Jesolo dal 1 al 2 settembre e che vedrà tra i partecipanti anche la delegazione del comune di Forio composta dall’arch. Giampiero Lamonica e dall’avv. Alessandro Barbieri. Ed è proprio il giovane professionista, consulente del comune di Forio, che sarà tra i protagonisti di un importante panel che si svolgerà il giorno 1 settembre pomeriggio. Centro dell’incontro, i trasporti sia quelli da e per le isole che sul territorio isolano.

Il comune di Forio prende parte al G20s fin dalla sua prima edizione proprio perchè le tematiche affrontate sui tavoli proposti sono di estrema importanza per il territorio comunale e per l’isola intera. Tante, infatti, le proposte che particolareggiano i lavori del G20s e che trovano un collegamento anche con precedenti e odierne battaglie che il sindaco Del Deo, anche in qualità di Presidente ANCIM, porta avanti con forza e con vigore.

L’avv. Barbieri sarà tra i relatori del panel “Infrastrutture, trasporti e turismo: verso un futuro più sostenibile” il cui obiettivo è effettuare una panoramica sullo sviluppo dell’intera filiera turistica che dipende fortemente dall’efficienza, dalla qualità e dalla capacità della rete di trasporto, sia per giungere a destinazione quanto per muoversi all’interno della stessa e che si pone la seguente domanda “Quali nuovi servizi di trasporto, a basso impatto ambientale, orientati non solo al soddisfacimento della domanda turistica, ma anche della comunità residente?”.

Con Alessandro Barbieri vi saranno anche Giovanni Seno, Direttore Generale Gruppo AVM Spa, Francesca Paludetti, Group Chief Corporate Development Office, Sapio Group e Mario Garau, Routes Development Manager Gaesar SpA, Aeroporto di Olbia.

OBIETTIVO CITTA’ BALNEARE

Una due giorni molto interessante con anche la nostra isola protagonista, incentrata su 3 pilastri: la responsabilità, la sostenibilità e l’innovazione.

Obiettivo di questa edizione, infine, il lancio della proposta di Legge sul riconoscimento di status di Città Balneare partendo da questo principio: le località balneari italiane sono dei tesori inestimabili molto diversi tra loro: possiamo trovare lunghe spiagge di sabbia d’oro, o coste rocciose e frastagliate; lagune che abbracciano borghi di pescatori, oppure città fortemente innovative.

Un elemento accomuna però questi piccoli gioielli: il macroscopico divario che si crea tra il numero di residenti ed il numero di presenze turistiche in un periodo molto ristretto dell’anno.

La “Città Balneare”, infatti, assume la fisionomia di una media città italiana durante la stagione estiva, arrivando, in alcuni casi, anche a 150.000 persone.

Questa sperequazione da luogo a numerose difficoltà in capo alle Amministrazioni comunali, che dimensionate – per quanto riguarda i servizi – sulla base del numero dei residenti e non sul numero delle presenze turistiche.

Le “Città balneari”, inoltre, faticano ad accedere a bandi pubblici e/o finanziamenti poiché, quelli maggiormente appetibili, sono tarati esclusivamente sul numero dei residenti.

Per queste ragioni il network del G20s si sta facendo promotore di una proposta di legge che miri al riconoscimento dello status speciale della città balneare.

La proposta verrà presentata ufficialmente in occasione della quarta edizione del Summit, che si terrà a Jesolo l’1 e il 2 Settembre, radunando i rappresentanti delle spiagge del network.

Il lavoro proposto è svolto nell’ottica di risolvere le molteplici criticità legate al cosiddetto «Effetto Fisarmonica» dei comuni balneari, ovvero la disomogeneità presente in tutti i settori tra la bassa e l’alta stagione turistica.

Al soddisfacimento di diversi requisiti, il riconoscimento dello status garantirà incentivi utili alla protezione, al mantenimento e alla crescita della destinazione balneare.