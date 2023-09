Trasporti e Assistenza agli oncologici, parte il progetto “Diamo Gusto al solidale”

L’associazione Crosa Ischia Soccorso di Rosa Iacono dà avvio al progetto nato insieme con il gruppo degli Chef Isolani, coordinati da Alessandro Nistri e Raffaele Angelino, nato con la serata di beneficenza “Diamo Gusto al Solidale” che si è tenuta al Piazzale del Soccorso lo scorso 21 agosto.

In attuazione, appunto, dell’iniziativa di un gruppo degli Chef isolani “DIAMO GUSTO AL SOLIDALE” è attivo il SERVIZIO GRATUITO per Trasporti infermi e Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare per pazienti, residenti sull’isola d’Ischia, affetti da patologie oncologiche, particolarmente fragili e bisognosi.

Il Servizio sarà svolto dall’Associazione di volontariato Croce Rosa Ischia Soccorso di Serrara Fontana e per accedere a tale servizio, i pazienti dovranno avere un livello un ISEE inferiore ad euro 9.000,00

Ogni paziente potrà usufruire di un numero massimo di 10 trasporti di andata e ritorno per strutture ubicate sull’isola d’Ischia e di numero 5 trasporti di andata e ritorno per destinazioni fuori dall’isola d’Ischia. L’Assistenza infermieristica si svolgerà sul territorio dell’isola d’Ischia in orari giornalieri feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00.

Il tutto fino all’esaurimento del fondo di cui all’iniziativa “Diamo Gusto al Solidale”. Per coloro i quali, avendone i requisiti, volessero usufruire del servizio in parola, si prega contattare l’Associazione Croce Rosa Ischia Soccorso ai seguenti recapiti: Tel. 081999731, Cell. 329 2020868; E-mail: rosaiacono@alice.it, PEC: crocerosaischiasoccorso@legalmail.it