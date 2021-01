Trasporti dimenticati. Ai sindaci piacciono solo le sceneggiate prendi like

- Advertisement -

Sembra che vada tutto bene. Sembra che i trasporti marittimi non siano più i problemi. Sembra di vivere in un altro mondo.

Con Ida Trofa, a lato, vi raccontiamo i disagi collegati ai trasporti marittimi, ai mezzi pesanti e ai lavori pubblici. In questo pezzo, invece, mettiamo in parallelo l’agire caotico dei nostri sindaci. E, in particolare, dei sindaci di Forio e di Lacco Ameno, Francesco Del Deo e Giacomo Pascale. I due sindaci, infatti, sono protagonisti, in questi giorni, di una inutile e propagandistica iniziativa legata ai trasporti marittimi che, però, ignora quelli che sono i veri problemi da affrontare.

Così, senza preoccuparsi del disastro dei trasporti speciali con i comuni bloccati ad un solo operatore, fermi per giorni in banchina a causa di condizioni meteo e guai al naviglio Pascale e Del Deo continuano la loro propaganda fine a se stessa.

Ci sono 80 ragazzi ischitani che riescono a raggiungere Procida grazie all’intervento dell’assessore procidano Lucia Mameli.

Da mesi l’aliscafo delle 20 è stato soppresso senza che nessuno si sia lamentato. L’ultimo aliscafo per Napoli, quello intorno alle 17, ha il costo – anche per i residenti – delle residuali: 8,10 euro!

E il silenzio dei primi cittadini diventa imbarazzante. Non una parola sull’intero comparto armatoriale privato che vede oltre il 50% delle proprie forze lavoro (in gran parte nostri concittadini) in cassa integrazione. Non una parola sul quadro orario, non una parole sugli aumenti di alcune tariffe applicati in maniera unilaterale.

Ed eccoci alla cronaca di ieri: la Caremar ha lasciato a terra 20 persone

Non hanno nemmeno ancora riaperto le scuole superiori, per le quali la parziale didattica in presenza è prevista da lunedì, che già con le sole medie in attività si evidenziano i prevedibili e previsti disagi per i docenti pendolari. Come era stato paventato da Chiara Conti qualche settimana fa.

I collegamenti marittimi, tagliati drasticamente a causa delle restrizioni anti Covid adottate dal governo, non riescono più a soddisfare la richiesta, considerata anche le limitazioni al numero di passeggeri da imbarcare. E le compagnie di navigazione, che nessuna istituzione sollecita o “bacchetta”, continuano a fare i propri comodi.

Una docente ci ha infatti riportato le giuste lamentele di «alcune colleghe pendolari che hanno numerosi disagi a muoversi da e per l’isola».

Riferendo poi quanto accaduto nella giornata di ieri: «Alle 14.30 l’aliscafo Caremar ha lasciato 20 persone a terra perché i passeggeri avevano raggiunto il numero massimo… Ma è palese l’assenza di coordinazione, in quanto la biglietteria venduto i biglietti mentre il personale di bordo si è rifiutato di imbarcare…».

Tra l’indifferenza totale di sindaci e Regione, i collegamenti con le isole in questo momento rappresentano un grave problema. Scaricando le conseguenze su docenti e studenti. E da lunedì la situazione è destinata a peggiorare, aumentando il numero di pendolari. La nostra lettrice invoca una manifestazione di protesta, ricordando tra l’altro i fondi regionali alla Caremar: «Dobbiamo far sentire la nostra voce, e non parlo solo per me come pendolare, ma come ischitana di adozione. Questo comportamento affossa ulteriormente qualunque iniziativa si voglia intraprendere…».

E le isole restano ancora una volta penalizzate. Come ciliegina sulla torta, è stata anche soppressa la partenza Snav da Casamicciola alle 13.50. Il commento è: «Ma sono impazziti?». Già, non si capisce come debbano fare i docenti per poter riuscire a tornare in terraferma.

Nei palazzi del potere se ne fregano, dunque ci vorrebbe proprio una bella manifestazione di protesta dei pendolari per richiamare l’attenzione su una situazione che, lo ripetiamo, da lunedì rischia di diventare esplosiva.