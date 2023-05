Trasporti a Sant’Angelo, sei nuove licenze per i carrelli elettrici

Ugo De Rosa | Come è noto a Sant’Angelo, nelle zone chiuse al traffico veicolare, il trasporto di tutte le merci e dei bagagli dei turisti e villeggianti viene effettuato tramite carrelli elettrici.

A maggio dello scorso anno il Consiglio comunale di Serrara Fontana aveva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, identificati come “carrelli – quadricicli e/o Golf car elettrici”. Lo stesso regolamento prevede che sia la Giunta a deliberare sugli aspetti fondamentali della organizzazione del servizio, in particolare «il numero degli autoveicoli da piazza occorrenti per il trasporto in rapporto alle esigenze dei trasporti e dei servizi da assicurare nelle zone interdette al traffico veicolare; il canone annuo; gli orari, i turni di servizio e le tariffe».

Ebbene, a fine aprile scorso la Giunta con apposita delibera ha deciso di rilasciare sei nuove licenze «per l’esercizio del servizio di trasporto ad uso pubblico mediante carrello elettrico di merci e bagagli da mettere a bando», demandando tutti gli adempimenti conseguenti al responsabile del I Settore Amministrativo – Suap.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata da Irene Iacono è evidentemente di procedere al rilascio prima dell’inizio della stagione estiva.

Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Cristina Palma Poerio Iacono, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta, ha quindi proceduto alla indizione della selezione pubblica per soli titoli per l’assegnazione delle sei nuove licenze, approvando l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda.

Nell’avviso si precisa che «I candidati interessati possono concorrere per non più di tre autorizzazioni. Qualora si tratti di soggetti già in possesso di analoghe licenze rilasciate dal Comune di Serrara Fontana si potrà concorrere per non più di due autorizzazioni in ragione della necessità di favorire i principi di concorrenzialità e non discriminazione di derivazione comunitaria».

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sull’albo on line del Comune.

La graduatoria per l’assegnazione delle licenze messe a bando verrà redatta in base ai requisiti previsti e resterà vigente soltanto per un anno. In proposito però l’avviso specifica che «le licenze rilasciate saranno rinnovabili di anno in anno in capo agli assegnatari previo accertamento della permanenza dei requisiti ivi compreso il pagamento del pedaggio».