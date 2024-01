Trasferito al Monaldi il piccolo Nicolò. Al Rizzoli si torna a nascere: nel 2023 sono 196 parti

Questa volta, più di tutte le altre volte, il grande grazie va rivolto ai soli due pediatri che stanno reggendo i turni di guardia pediatrica al Rizzoli. Uno sforzo enorme in questo periodo particolare dell’anno, dove la nostra sanità è retta solo da due professionisti che, è ovvio, hanno rinunciato a vivere questi giorni di festa con le proprie famiglie per far vincere il Rizzoli e la sanità pubblica.

E così, mentre resta l’urgenza dei pediatri a cui la politica e la gestione sanitaria regionale non riescono a risolvere, la vita ci ha donato il piccolo Nicolò Antonio che ha riempito di felicità (e palpiti) mamma Marianna Mattera e papà Manuel Vanzanella. Nicolò Antonio è nato ieri mattina, 2 gennaio, alle 7,47, e ha portato un vagito di gioia in giorni di difficoltà operative e logistiche, con numerosi ricoveri e altrettanti trasferimenti in terraferma. E anche lo stesso piccolo Nicolò ha dovuto lasciare l’abbraccio caldo di mamma Marianna per essere ricoverato presso la TIN dell’Ospedale Monaldi di Napoli a causa di un distress respiratorio.

Il dott. Russo, ginecologo del Rizzoli, ci ha raccontato alcuni dettagli di questa nascita: “Il bimbo, tre chili alla nascita, è venuto al mondo da un parto spontaneo. La mamma è arrivata in ospedale a dilatazione completa e in travaglio attivo. Dopo le prime ore dalla nascita, però, a causa di un distress respiratorio è stato trasferito in una struttura attrezzata in terraferma, così come prescritto dai colleghi del nido”.

Al piccolo Nicolò Antonio, a mamma Marianna e a papà Manuel un grande, immenso, abbraccio e un augurio di buona vita!

Il dottor Russo, inoltre, ci ha aggiunto alcuni dati che fanno ben sperare. Da anni, purtroppo, anche con la complicità di ginecologi isolani, molte donne hanno preferito partorire in cliniche private napoletane, meno attrezzate del Rizzoli e della rete TIN presente in Campania, per seguire in proprio i professionisti locali a discapito, ovviamente, del servizio pubblico. Una sorta di “cappio” al punto nascita del Rizzoli, spesso oggetto di critiche e di indagini, ma che resta, comunque, un posto “buono” dove nascere.

“Quest’anno – ci ha detto il professionista – è stato un anno positivo per quanto riguarda le nascite a Lacco Ameno. Lo scorso anno, il 2022, lo abbiamo chiuso con 150 parti. Quest’anno invece (ovviamente si parla del 2023) con 196 parti: 46 in più rispetto allo scorso anno”.

Mentre la pediatria, come detto, purtroppo, vive la peggiore stagione dalla sua istituzione ed è retta solo da due pediatri-eroi (considerato il pensionamento del dottor Parisi che inizia la sua nuova vita da pediatra privato e la decisione della dott.ssa Di Meglio di smettere con la sanità pubblica ospedaliera ma di continuare con altre modalità), il reparto di ginecologia ed ostetricia, invece, vive un momento di serenità operativa. “Con il nuovo primario – aggiunge Russo – c’è ottima sintonia, è una persona eccezionale sia sotto il punto professionale sia sotto il punto umano. Ci troviamo molto bene con lui e con la sua direzione abbiamo completato anche i servizi che la struttura offre. Oltre al percorso di nascita, il reparto offre anche ottimi servizi – aggiunge il medico – di stereoscopia, colonscopia e un accurato servizio di ecografia”.