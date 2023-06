Transizione digitale, a Lacco arrivano 80mila euro dal Pnrr

Ugo De Rosa | Il Comune di Lacco Ameno è stato ammesso a un finanziamento di circa 80mila euro con risorse del Pnrr destinate alla transizione digitale. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) mira infatti a rendere più efficiente l’operato della Pubblica Amministrazione e i rapporti con i cittadini.

A Lacco Ameno la responsabile per la transizione digitale è la responsabile del Settore Affari Generali avv. Lucrezia Galano, che ha ora proceduto all’affidamento dell’incarico per l’attuazione dei servizi finanziati.

Il Comune aveva partecipato ai vari bandi nell’ambito della Missione “Servizi e cittadinanza digitale”. Venendo ammesso al finanziamento nella misura di 79.922 euro. Obiettivo specifico dell’iniziativa, «l’adesione ai modelli standard di sito comunale e di servizi digitali al fine di migliorare l’esperienza utente». L’Ente aveva indicato tra gli obiettivi da realizzare, oltre al sito comunale, una serie di servizi al cittadino. Nello specifico: richiedere l’accesso agli atti; richiedere iscrizione alla mensa scolastica; richiedere permesso di accesso ad area ztl; richiedere agevolazioni scolastiche.

Ovviamente per la realizzazione di tali progetti, rimarca la Galano, «è necessario avvalersi del supporto di una società specializzata che disponga di competenze adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Pnrr». Ed è ugualmente necessario fare presto. Infatti il Dipartimento per la Trasformazione Digitale prevede una serie di obblighi a carico dei soggetti attuatori «al fine di dare piena attuazione al progetto, e garantire l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti». Stabilendo che le attività dovranno essere eseguite nel termine massimo di 180 giorni per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento e di 270 giorni per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

In questo ambito nel passato il Comune di Lacco Ameno ha già affidato diversi servizi alla ditta “Maggioli”. E poiché l’importo e l’urgenza consentono l’affidamento diretto tramite Mepa, è stata richiesta un’offerta alla società romagnola per la fornitura del “Pacchetto cittadino informato – Sito Comunale Municipium”, che prevede e la realizzazione degli altri servizi. Il tutto per l’importo offerto di 46.000 euro oltre Iva. La Galano ha quindi proceduto senza indugi all’affidamento, impegnando la spesa complessiva di 56.120 euro.