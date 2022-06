Si sono registrati momenti di trambusto e di apprensione a Forio, in zona San Vito. Una delicata questione familiare ha visto impegnate, a lungo, le forze dell’ordine ed il 118. Non si conoscono ancora i particolari della vicenda. Le autorità sono impegnate nel tentativo di far rientrare la questione nell’alveo della normalità ed evitare escalation.