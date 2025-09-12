Traghetto parte lasciando a terra i passeggeri a pochi metri dall’imbarco: turisti sotto shock

Il comandante chiude il portellone e salpa alle 19 in punto: famiglie e turisti lasciati a terra, nonostante fosse l’ultimo traghetto da Pozzuoli

Un minuto, forse meno, è bastato per trasformare una normale partenza in un episodio di rabbia e frustrazione. Ieri sera, al porto, il traghetto ha lasciato gli ormeggi alle 19 in punto, chiudendo il portellone mentre una parte dei passeggeri era ancora a pochi metri dall’ingresso.

Il biglietto era stato acquistato al botteghino alle 18.59. Alcuni viaggiatori si trovavano già sul ponte, pronti a salpare, mentre la persona che teneva i titoli di viaggio si era diretta verso l’imbarco auto, distante circa venti metri. Era ben visibile, raccontano i testimoni, ma nonostante le richieste di attendere, il comandante ha dato ordine di sollevare il portellone.

A bordo la tensione è salita. Turisti e passeggeri hanno protestato per quello che hanno definito un gesto “barbaro”, privo di attenzione verso chi viaggia. Particolarmente drammatica la scena di due bambine scoppiate in lacrime per la paura, mentre assistevano allo smarrimento dei loro familiari bloccati a terra.

Un episodio che lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi sull’accoglienza riservata ai visitatori, in un periodo in cui il servizio dei trasporti dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per il territorio. La compagnia non ha ancora chiarito se prenderà posizione, ma resta la sensazione che un minimo di buon senso avrebbe potuto evitare una pagina di disagio e umiliazione per chi, con regolare biglietto, era pronto a imbarcarsi.