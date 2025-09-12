venerdì, Settembre 12, 2025
type here...
IN EVIDENZA

Traghetto parte lasciando a terra i passeggeri a pochi metri dall’imbarco: turisti sotto shock

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Il comandante chiude il portellone e salpa alle 19 in punto: famiglie e turisti lasciati a terra, nonostante fosse l’ultimo traghetto da Pozzuoli

Un minuto, forse meno, è bastato per trasformare una normale partenza in un episodio di rabbia e frustrazione. Ieri sera, al porto, il traghetto ha lasciato gli ormeggi alle 19 in punto, chiudendo il portellone mentre una parte dei passeggeri era ancora a pochi metri dall’ingresso.

Il biglietto era stato acquistato al botteghino alle 18.59. Alcuni viaggiatori si trovavano già sul ponte, pronti a salpare, mentre la persona che teneva i titoli di viaggio si era diretta verso l’imbarco auto, distante circa venti metri. Era ben visibile, raccontano i testimoni, ma nonostante le richieste di attendere, il comandante ha dato ordine di sollevare il portellone.

A bordo la tensione è salita. Turisti e passeggeri hanno protestato per quello che hanno definito un gesto “barbaro”, privo di attenzione verso chi viaggia. Particolarmente drammatica la scena di due bambine scoppiate in lacrime per la paura, mentre assistevano allo smarrimento dei loro familiari bloccati a terra.

Un episodio che lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi sull’accoglienza riservata ai visitatori, in un periodo in cui il servizio dei trasporti dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per il territorio. La compagnia non ha ancora chiarito se prenderà posizione, ma resta la sensazione che un minimo di buon senso avrebbe potuto evitare una pagina di disagio e umiliazione per chi, con regolare biglietto, era pronto a imbarcarsi.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos