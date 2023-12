Tragedia sulle strade. Un’altra vittima. Gaetano Sportiello impatta mortalmente con lo scooter

Gaetano Di Meglio | Tragedia sulle strade. Un’altra vittima. Gaetano Sportiello è dopo aver colpito un albero in zona Montecito, in piena zona rossa tra Casamicciola e Lacco Ameno. L’uomo, classe 1970, proveniva da Forio in direzione Casamicciola quando ha perso il controllo del suo scooter.

Una tragedia ci pone davanti ad un destino atroce. Questa volta non c’entra la velocità, non c’entra la giovane età, ma tocca un professionista, apprezzato e conosciuto, che percorreva una delle nostre strade. Una strada non certo agevole ma trafficata, soprattutto, da chi la conosceva. Una strada già martoriata di dolore e di rabbia dopo il terremoto del 2017.

I carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme e il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica di questo, ennesimo ed atroce, incidente mortale che ci scuote nei giorni di Natale. Un altro Natale macchiato di sangue e di terrore. Di tragedia e di dolore. Di rabbia e di quel senso di impotenza che, specialmente in questi casi, ti assale senza lasciarti risposte valide.

La dinamica di questo incidente mortale, tuttavia, non è facile da ricostruire. Per farlo saranno necessarie sia l’autopsia, già disposta dal pubblico ministero, sia la perizia cinematica che, probabilmente, sarà richiesta dalla difesa dei parenti di Sportiello.

Sarà importante decidere se la causa della morte è stato l’impatto con l’albero di leccio sul ciglio della strada o se, invece, questa stessa causa potrebbe essere secondaria rispetto, ad esempio, un malore dell’uomo. Sarà importante anche chiarire alcuni aspetti ancora non del tutto chiari come dei graffi presenti sul bauletto dello Scooter SH di Sportiello e la presenza si alcuni abiti e di un reggi abito presenti sulla scena del decesso. Argomenti e dettagli che sono al vaglio del Pubblico Ministero e dei Carabinieri che dovranno lavorare nello sviluppo dei rilievi effettuati su quel tratto di strada, scarsamente illuminato e con alcuni radici affioranti che, in alcuni tratti, ne complicano la viabilità.

Il dramma della morte di Gaetano Sportiello, però, si aggrava se si considera la circostanza che vede protagonisti i fratelli. Stando alle ricostruzioni dei presenti, infatti, sembra che i fratelli dell’uomo fossero presenti sul luogo dell’impatto. Una circostanza ancora più grave e che getta un velo di tristezza ancora più forte, se mai la tristezza si possa misurare.

A noi resta la rabbia per questa ennesima, tragica, morte che arriva sulle nostre strade. Strade sempre più insanguinate a causa di incidenti stradali. In questo caso, tuttavia, cadono tutte le polemiche che di solito si agitano nelle ore successive a questi drammatici fatti. Cadono le polemiche sugli autovelox, cadono le polemiche sulla velocità. Ci resta solo la drammatica realtà del pericolo che si vive sulle nostre strade. Un pericolo che, nel frattempo, dovrebbe imporci di pretendere maggiore sicurezza. Non è il caso di riprendere altre polemiche, ma non possiamo non sottolineare come, ad esempio, sia pericolosissima Via Vincenzo Di Meglio a Barano con la scarsissima illuminazione che, solo l’altro ieri sera, è stata scenario di un altro incidente di minore entità.