Tragedia. Medico trovato morto: si indaga sulla morte

Domenica di dolore e di sgomento. La quiete della nostra comunità, delle comunità di Ischia e Procida, sono state scosse dalla tragedia morte, scoperta questa mattina, di una giovane medico, ritrovato morto nella sua amata Napoli. Il medico, L.F, napoletano, in servizio da anni presso la chirurgia del PO Anna Rizzoli e presso il Gaetanina Scotto di Perrottolo di Procida era una persona molto conosciuta, un uomo amato e ben voluto da tutti, membro stimato del Rotary Club.Al ritrovamento del cadavere sono stati subito allertati i militari dell’arma che sono giunti sul posto chiedendo l’arrivo della scientifica e del medico legale.Non si esclude alcuna ipotesi. Dalle prime indiscrezioni trapelate, potrebbe essere trattato di un gesto estremo. Il cadavere è stato ritrovato in condizioni che non escludono la volontaria scelta di dire addio alla vita in un momento di malessere.Le indagini sono comunque in corso, bisognerà poi attendere la perizia medico legale per conoscere la vera causa della morte. Sul caso al momento, vige il massimo riserbo. Dolore e sgomento. le parole pesano come macigni.