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Tragedia di Casamicciola. Estratti i primi corpi dal fango

Redazione Web
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Si scava nel fango. Improbo il lavoro dei soccorritori. Estratti i primi corpi. Corpi straziati dalla furia di acqua e fango. La situazione è catastrofica . Sul posto anche il Parroco Casamicciola Terme Don Gino Ballirano per l’estrema unzione alle vittime.”La situazione è molto complicata, si tratta di persone che sono probabilmente sotto il fango, che non rispondono alle chiamate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola nell’isola d’Ischia.

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