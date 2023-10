Tragedia al porto di Ischia: anziano turista amalfitano muore a bordo della Medmar Giulia

Tragedia stamattina al porto di Ischia: un anziano turista amalfitano è morto a bordo della Medmar Giulia, in partenza per Porta di Massa. L’uomo era stato nei giorni scorsi in vacanza sulla nostra isola e si era appena imbarcato sulla nave per far ritorno a casa, insieme ad altri 34 anziani che formavano una comitiva che aveva soggiornato in un hotel ischitano.

Dopo aver consegnato il biglietto al marinaio sul portellone e mentre si accingeva a salire le scale per i saloni l’84enne si è sentito male ed è stato soccorso dai compagni di viaggio e dal personale di bordo che, resosi conto della gravità del malore, si è munito anche del defibrillatore di bordo custodito sul ponte di comando.

Intanto dalla Giulia partiva anche la richiesta di soccorso alla Capitaneria di Porto che allertava il 118; poco dopo giungeva in porto anche il Benito Buono in arrivo da Pozzuoli il cui comandante avendo ascoltato la comunicazione via radio del suo collega chiedeva con l’interfono se a bordo ci fosse qualche dottore, riuscendo a trovarne uno che non appena finite le operazioni di ormeggio si precipitava nel garage della Giulia.

Poco dopo arrivava anche una autoambulanza ma la condizioni del povero turista erano sempre più critiche; i sanitari provavano per molti minuti a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiaco e – dopo avero deposto con la barella all’interno dell’ambulanza – tentavano anche con la defibrillazione, diverse volte, ma purtroppo senza esito: il turista è purtroppo deceduto.

Intanto il porto di Ischia è andato per alcuni minuti in tilt, per la presenza di centinaia di passeggeri e molti veicoli in attesa di imbarcare e sbarcare dalle navi agli ormeggi.

La Medmar Giulia è stata stoppata agli ormeggi in attesa delle decisioni del giudice di turno ed i moltissimi suoi passeggeri prenotati – tra cui diversi diretti a Capodichino per imbarcarsi su aerei in partenza in mattinata – sono stati riprotetti tra la corsa Medmar per Pozzuoli delle 11.10 ed una corsa speciale della stessa compagnia organizzata ad hoc e partita poco prima di mezzogiorno.

Verso le 13 la salma dello sfortunato turista è stata liberata ed affidata al carro funebre mentre la nave è tornata in servizio nel primo pomeriggio