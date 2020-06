Tragedia alla Chiaia. Turista muore in spiaggia a Forio

Domenica di morte e di dolore a Forio. La tragedia poco prima dell’ora di pranzo. Un uomo, anziano, frequentatore abituale della nostra isola, è deceduto sulla spiaggia della Chiaia. Vani i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte. Quasi certamente la vittima è stata stroncata da un malore improvviso.

Nonostante le manovre di salvataggio e l’azione tempestiva degli addetti alla sicurezza in servizio presso i lidi attrezzati, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Dolore e sgomento per una tragedia terribile. La morte sul noto e frequentatissimo arenile della Chiaia a Forio traccia in maniera funesta questo scorcio d’estate .

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il turista, D.A, 74 anni, aveva preso uno spazio presso il Lido Mattera ed era in acqua quando si è sentito male. Erano trascorse da poco le 12.30 quando alcuni avventori della spiaggia si sono accorti delle sue difficoltà. Immediatamente allertati, i bagnini di salvataggio son intervenuti recuperando l’uomo e praticando le prima manovre cardiopalmari che hanno poi allertato anche l’ambulanza specializzata del 118.

I sanitari giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sotto shock i familiari, i congiunti più stetti, alcuni ancora bambini, che hanno assistito impotenti alla morte del proprio amato. Un dramma che funesta questa domenica di sole e di mare, di gioia e distrugge in un attimo la serenità di una famiglia. Sul luogo del decesso anche le forze dell’ordine e la ditta di onoranze funebri locale incaricata di prelevare la salma per l’iter burocratico di rito.