Tragedia a Ischia: muore improvvisamente a pochi passi da casa

Una tragedia improvvisa ha colpito il cuore della comunità ischitana. C.M., 63 anni, noto e stimato barman dell’isola, è deceduto nei pressi della sua abitazione in via Nuova dei Conti, dopo essere stato colto da un malore fatale mentre rientrava a casa a piedi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava camminando lungo la strada quando si è improvvisamente accasciato al suolo. A notare la scena è stata una ragazza che passava di lì per caso e che ha immediatamente allertato i soccorsi. Pochi minuti dopo è giunta sul posto un’ambulanza con un’unità mobile di pronto intervento, ma per C.M. non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto con il suolo, l’uomo avrebbe battuto la testa, riportando graffi evidenti sul volto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Ischia, che hanno subito avviato gli accertamenti per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma non si escludono ulteriori approfondimenti, anche di natura medico-legale.

C.M. lascia la moglie e due figlie, ora sconvolte da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. La notizia ha rapidamente fatto il giro dell’isola, suscitando profonda commozione tra amici, colleghi e clienti abituali, che lo ricordano come un professionista sempre sorridente e disponibile, oltre che una figura di riferimento per molti.

Il traffico su Via Nuova dei Conti e’ stato chiuso temporaneamente in entrambi i lati, sia da Ischia che da Barano.

Le autorità stanno valutando se disporre ulteriori accertamenti medici per confermare le cause della morte, ma l’atmosfera che avvolge Ischia oggi è quella di un’isola in silenzio, colpita al cuore da un lutto che ha lasciato un vuoto difficile da colmare.