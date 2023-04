TRAGEDIA A FORIO. Ancora un morto al Soccorso. E’ un uomo del ’46

Ancora una volta lo strapiombo della Chiesa del Soccorso a Forio è luogo di morte. La morte di uomo che è precipitato sulle pietre alla base della chiesa più famosa dell’isola Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri.

La vittima è un uomo, classe 1946 che ha deciso di lanciarsi nel vuoto per dire basta ad una vita che, evidentemente, non era più sopportabile. La salma, recuperata dai militari, è stata riconsegnata ai familiari per l’ultimo saluto. Non ci sarà autopsia, la natura del gesto estremo è chiara anche in conseguenza delle condizioni di salute della vittima.