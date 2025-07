Tragedia a Barano, muore a 30 anni Mariano Feliciello: ha sterzato per evitare un pedone

L’incidente è avvenuto sabato 19 luglio intorno alle 13.30 su via Regina Elena, nel rettilineo che dalla rotonda di Piedimonte porta al semaforo per i Maronti. Il giovane ha perso il controllo dello scooter mentre cercava di scansare un anziano. È deceduto poche ore dopo all’Ospedale del Mare. Comunità sconvolta, indagini in corso.



Si chiamava Mariano Feliciello, aveva 30 anni, ed è morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 lungo via Regina Elena, a Piedimonte, nel comune di Barano d’Ischia. Il giovane centauro stava percorrendo il rettilineo che dalla rotonda di Piedimonte conduce verso il semaforo dei Maronti, quando si è trovato costretto a una manovra improvvisa per evitare un pedone che stava attraversando la carreggiata. Una sterzata istintiva, forse inevitabile, che si è trasformata in tragedia.

Secondo una testimonianza diretta, Mariano viaggiava a bordo della sua Honda Hornet a una velocità stimata tra i 50 e i 60 chilometri orari. Poco dopo la rotonda, un uomo anziano è sbucato da un terreno laterale, entrando in strada per attraversare. Nel tentativo di non investirlo, il giovane ha provato a passare dietro di lui, ma il pedone avrebbe fatto un passo avanti proprio in quel momento. Costretto a cambiare direzione all’ultimo istante, Mariano ha perso il controllo del mezzo, scivolando sull’asfalto e schiantandosi violentemente contro un muretto sul lato sinistro della carreggiata.

Un infermiere fuori servizio, insieme ad alcuni automobilisti, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Il ragazzo era privo di sensi, con il casco ancora allacciato. È stato adagiato in posizione di sicurezza fino all’arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Le condizioni cliniche erano disperate. Operato d’urgenza dai dottori Loffredo, Campione e Cornacchia, Mariano è stato sottoposto a un delicato intervento per arrestare un’emorragia epatica. È stato necessario asportare il rene destro, compromesso dall’urto. Il quadro era aggravato da gravi contusioni polmonari e da un’emorragia cerebrale estesa. I medici rianimatori Tommaselli, Striano e Verde sono riusciti a stabilizzarlo temporaneamente, permettendo il trasferimento d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era previsto un possibile intervento neurochirurgico. Ma il giovane è deceduto poco prima delle 20, senza mai riprendere conoscenza.

Sul luogo dell’incidente non è rimasto traccia dell’anziano pedone: secondo alcuni testimoni, si sarebbe allontanato subito dopo lo schianto, senza attendere i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificarlo, raccogliere eventuali nuove testimonianze e chiarire ogni responsabilità.

La morte di Mariano Feliciello ha scosso profondamente l’intera comunità isolana. Un ragazzo conosciuto, benvoluto, generoso. Un gesto umano e istintivo – evitare di colpire un passante – gli è costato la vita. Un sabato d’estate si è trasformato in lutto collettivo.