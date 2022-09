Traffico scolastico, da oggi aperti i varchi di Via Iasolino

Il comandante Chiara Romano ha firmato l’ordinanza che dispone nuovi orari per il funzionamento della ZTL su Via Iasolino ad Ischia. Da oggi 20 agosto, infatti, i varchi 1 e 2 – anche in considerazione dell’avvio delle scuole, saranno attivi solo dalle 17.00 alle 24.00.

Una scelta che consente una più intelligente gestione del carico di traffico nelle ore di punta e che decongestiona la parte alta del comune di Ischia già sotto stress per l’elevata porzione di traffico che si riversa nel comune di Ischia