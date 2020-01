Traffico & lavori, ditelo che lo fate apposta

Gaetano Di Meglio | Che il problema traffico sia il nostro problema principale è chiaro tutto. Che il comune di Ischia non faccia nulla per affrontare questo problema e, anzi, mette in campo soluzioni che ne aggravano, ancora di più, le condizioni è noto a tutti.

Ischia è il comune che ha preferito aggiungere un bus che gira, spesso a vuoto, sull’asse principale ad aumentare il traffico e lo smog. Ischia è quel che comune che, a breve, tornerà ad utilizzare mezzo comando di vigili urbani per rendere fattibile il lager dei turisti prima degli imbarchi. Ischia è quel comune che ha deciso di rendere il proprio territorio ancora più invivibile di sempre.

Da domani, infatti, il perenne ingorgo dei Pilastri e della Piripissa sarà aumentato ancora di più.

I geni del comune hanno autorizzato i lavori sia a Piazza Antica Reggia sia a Via Quercia. Siamo così messi male che ci meritiamo anche i lavori in contemporanea. O, peggio, ci meritiamo che un’azienda privata ci detti la road map per la chiusura o l’apertura delle strade.

E se uno dei lavori è, a metà, autorizzato dal comune di Casamicciola, la cosa che fa venire i brividi sono i due comunicati stampa inviati dal comune di Ischia nella giornata di ieri.

Il primo. Da lunedì lavori su Piazza Antica Reggia: l’ordinanza al traffico

Da lunedì 27 gennaio 2020, e fino al completamento dei lavori, Piazza Antica Reggia sarà interessata da lavori di ripavimentazione.

Pertanto, sul tratto interessato, compreso tra l’incrocio della piazza Antica Reggia con Via A.do De Luca e il civico 1 della Via Iasolino è istituito senso unico alternato regolato da semafori. I veicoli in uscita da Via F. Buonocore avranno l’obbligo di svoltare sul tratto di Via Roma compreso tra incrocio via F. Buonocore e incrocio Via De Rivaz, previa inversione del senso di marcia attuale. Gli orari delle Ztl (varchi 1 e 2) sono temporaneamente modificati con seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00.

Il secondo. Via Quercia: da lunedì 27 lavori di distribuzione gas metano

A partire dal 27 gennaio, dalle ore 7:30 alle ore 18:30 e fino al completamento dei lavori, in via Quercia, (tratto di strada compreso tra incrocio III Trav Via Quercia e incrocio Sp 270), è interdetta la circolazione a qualsiasi veicolo a causa dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione gas metano. Pertanto i veicoli provenienti da Casamicciola Terme diretti su Via Nuova dei Conti e quelli provenienti da Via Nuova dei Conti diretti a Casamicciola Terme dovranno percorrere la via Baldassarre Cossa. La CPL Concordia società esecutrice dei lavori, al termine della giornata lavorativa, ovvero alle ore 18.30, metterà in sicurezza la strada e la riaprirà al traffico veicolare fino alla ripresa dei lavori nella giornata lavorativa successiva.

Da Lunedì mattina saremo tutti su Via Baldassarre Cossa.

Ma si possono organizzare lavori in contemporanea che hanno una implicazione, così forte, sulla viabilità dell’intera isola? E’ possibile pensare di chiudere una strada che raddoppia, quasi, il carico di traffico che è già fuori controllo? Mentre, anche un’altra arteria,è oggetto di lavori? Qualcuno dirà che i lavori a Piazza Antica Reggia sono a basso impatto per il traffico perché i varchi 1 e 2 sono attivi da tempo. Vero. Ma quanti permessi sono stati emessi? Quante targhe sono autorizzate a passare lo stesso? Ce ne siamo accorti nei giorni scorsi quando la Piazza era occupata per altri motivi: la fila arrivava al porto. E’ assurdo pensare che tutto questo sia frutto della stessa amministrazione? No, siamo a Ischia.

