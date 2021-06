Traffico estivo, senso unico in via Tommaso Cigliano

Nuovo provvedimento di disciplina del traffico da parte del comandante della Polizia Municipale di Forio, stavolta per le aree limitrofe alla spiaggia di San Francesco.

Il comandante Iacono evidenzia infatti che «Visto l’avvio della stagione turistica, che implica l’incremento del traffico in alcune zone balneari del territorio, tra le quali l’arenile di San Francesco di Paola; tenuto conto delle caratteristiche del tratto viario adducente a tale spiaggia, ivi inclusa la presenza di un arco privato, proprietà Eremo di Montevergine, che limita la circolazione ai veicoli fuori sagoma; tenuto conto inoltre della sostanziale presenza di attività turistiche ricettive e commerciali, che necessitano in alcuni casi di servizi di approvvigionamento particolari», ha ritenuto necessario i provvedimenti che interessano via Tommaso Cigliano.

Dunque ordina: «E’ istituito il senso unico veicolare nel tratto di via T. Cigliano che và dall’incrocio con via F. Calise e fino all’incrocio con via Aiemita; Nel tratto di via T. Cigliano, che và dall’incrocio con la via Prov.le Lacco e fino all’incrocio con via Aiemita è istituito in via sperimentale il divieto di transito in ingresso da via Prov.le Lacco, con deroga per motocicli e ciclomotori nella fascia oraria 0-24 e deroga per i veicoli destinati agli approvvigionamenti con sagome non idonee al transito sotto l’arco privato, proprietà Eremo di Montevergine nella fascia oraria 07-10; Nella fascia oraria di traffico limitato 07-10, al fine di consentire il transito a doppio senso di circolazione, è istituito il divieto di sosta ambo i lati del tratto fuori doppio senso di circolazione nel tratto di via Prov.le Lacco e fino all’incrocio con via Aiemita».

Un’ordinanza estiva, in sostanza. Si spera solo di non dover poi assistere a ulteriori modifiche e retromarcia come si è verificato per altre zone del territorio…