Traffico e zone pedonali: il Comune di Ischia cambia su Spiaggia dei Pescatori e accessi alle ZTL

Mandra e centro storico, scattano le nuove strette: orari e deroghe

Due ordinanze della Polizia Locale, firmate e registrate tra il 4 e il 5 agosto, ridisegnano l’assetto della circolazione nei punti nevralgici di Ischia. La prima riporta via Spiaggia dei Pescatori al perimetro pedonale del 2017 e introduce stalli e regole di sosta; la seconda posticipa l’orario di riapertura dei varchi ZTL alle 6 del mattino, con indicazioni puntuali su strade e incroci interessati. I provvedimenti sono sottoscritti dalla responsabile del Servizio 14, Chiara Romano, e si applicano dalla pubblicazione per la parte sulla Spiaggia dei Pescatori e dal 6 agosto per i varchi in centro.

Spiaggia dei Pescatori, pedonale H24 tutto l’anno con “stop motori” serale

L’ordinanza n. 137, registrata il 5 agosto 2025, ripristina l’area pedonale di via Spiaggia dei Pescatori per l’intero arco dell’anno, ventiquattr’ore su ventiquattro, mediante transenne mobili: il perimetro comprende il tratto tra l’attività “O’ sole mio” e la piazzetta Ugo Calise antistante l’ex carcere, e quello tra l’accesso in prossimità dello “Chalet Primavera” e lo stesso “O’ sole mio”. La decorrenza è immediata, “a far data dalla pubblicazione” dell’atto.

Sono previste deroghe mirate: possono transitare i residenti di via Spiaggia dei Pescatori e di Vico Ulisse e i veicoli a servizio di persone con disabilità, se muniti di permesso; nella fascia 7–11 è autorizzato l’accesso dei fornitori e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Dalle 20 alle 24, sul segmento tra “O’ sole mio” e la piazzetta Ugo Calise, scatta il divieto assoluto di circolazione per chiunque, anche per i veicoli altrimenti autorizzati: è lo “Stop Motori”.

All’interno dell’area si istituiscono quattro stalli riservati ai disabili, aree di sosta per i residenti con il limite di una sola auto per nucleo familiare e un settore dedicato alle biciclette con rastrelliera; la sosta è consentita solo negli spazi tracciati e con esposizione del contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, la cui modulistica è disponibile sul sito istituzionale. Prima dell’entrata in vigore devono essere apposti i segnali prescritti.

ZTL, varchi chiusi fino alle 6.00: dove e quando

Con l’ordinanza n. 136, registrata il 4 agosto 2025, il Comune posticipa l’orario di riapertura dei varchi alle 6 e conferma le fasce diurne di interdizione differenziate per aree: a Via Porto–Riva Destra (ZTL 3) il blocco scatta ogni giorno dalle 10.30 alle 16 e dalle 18 fino alle 6; su Via Roma e Corso Vittoria Colonna (ZTL 4 all’altezza di via delle Terme–incrocio via Alfredo de Luca; ZTL 5 su via E. Cortese con ingresso da piazza degli Eroi; ZTL 6 su corso Vittoria Colonna–incrocio F.sco Sogliuzzo) vale dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 alle 6; a Ischia Ponte (ZTL 7 su via Seminario–incrocio via Antonio Sogliuzzo e ZTL 8 su via G.B. Vico–incrocio via Nuova Cartaromana) l’interdizione mattutina è 11–13, con identica fascia serale-notturna 18–6. L’efficacia decorre dal 6 agosto.

Restano in vigore, ove non in contrasto, le disposizioni dell’ordinanza n. 86 del 31 maggio 2025 e le deroghe già previste dalle ordinanze n. 66 del 24 aprile 2024 e n. 112 del 9 agosto 2017; l’amministrazione si riserva di modificare tempi e misure con successivi provvedimenti in relazione all’andamento della stagione turistica. Anche qui è prevista l’apposizione della segnaletica prima dell’entrata in vigore

Controlli elettronici e basi normative

La gestione degli accessi ZTL è affidata al sistema “Autosc@n ZTL” di Maggioli S.p.A., già autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e omologato con i relativi decreti; l’ordinanza richiama inoltre il Codice della Strada e il regolamento attuativo, le Linee Guida MIT del 28 giugno 2019, il provvedimento del Garante privacy dell’8 aprile 2010 e il disciplinare comunale approvato a febbraio 2024.

