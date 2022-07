Traffico e sosta, scoppia il caso “Molara”. Regole o abitudini?

Da qualche settimana, grazie all’impulso di Ciro Re, il vicequestore a capo del Commissariato di Ischia, si sta vivendo una nuova stagione delle regole. Una reazione a catena che sta spingendo in più a darsi da fare. O, almeno, sta spingendo le forze dell’ordine ad intervenire dove era proprio evidente che qualcosa non andasse per il verso giusto.

Dopo le multe a Piazza Croce, dove gli scooter erano placidamente parcheggiati sotto al divieto di sosta e dopo aver attivato una task force in borghese che colpisce “su strada” con auto e moto civetta, ieri vi abbiamo raccontato delle iniziative intraprese dal Comandante Monti di Lacco Ameno e oggi è il momento di quella del comandante Di Meglio di Barano.

Il racconto di Anna Di Costanzo è esaustivo: “In zona Molara, vietato parcheggiare e vietato fermarsi. Ognuno deve fare il suo lavoro per carità, ma vorrei chiedere però, prima di fare una cosa del genere non si poteva comunicare dove questi poveri abitanti di zona dovranno parcheggiare le auto? Posso capire nelle curve ma nel rettilineo che fastidio danno? Come dice una cittadina baranese in un suo post non potevano fare il parcheggio e poi cambiare la segnaletica? Ma dopo tanti mandati il parcheggio che fine ha fatto? Comunicate a queste persone dove potranno parcheggiare visto che non hanno un posto, un parcheggio e un pezzo di terra. Il cittadino non va avvisato dal mattino al pomeriggio, trovate loro un modo di sistemazione. Grazie da parte dei cittadini e grazie da parte mia”.

Il ragionamento non fa una piega fino a quando, però, non si accorge che le auto parcheggiate in quella zona sono da sempre in divieto di sosta. In verità, non è stato cambiato nulla, è stato solo messo in chiaro quello che prescrive il codice. Un’azione che risulta urticante e mortificate non tanto perché improvvisa, ma perché va a rompere una abitudine. Un’abitudine sempre sbagliata e fuori legge, ma abitudine.

Il concorso di colpa, purtroppo, è evidente. Non possiamo dare la colpa a chi ha parcheggiato per anni in curva senza dare la colpa anche a chi, per anni, ha fatto finto di non vedere quell’auto parcheggiata dove non doveva.

L’amarezza è che, purtroppo, la legge non ammette ignoranza. Tra regole e abitudine vince la regola.

Ultima cosa, non vorrei che la scusa del parcheggio assente diventasse un alibi. E’ un po’ come per le case abusive. E’ vero, lo stato non ha costruito case popolare ma nessuno era autorizzato a costruirsi la sua casa abusiva. E fermiamoci qua…