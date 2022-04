Traffico e corsa: la “CasaLacco”. Una domenica più di caos che di sport

Ida Trofa | Non potevano non mancare le polemiche ad accompagnare la prima edizione della giornata ecologico sportiva voluta dai due comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Una maratona di successo anche sul fronte delle polemiche.

In poco più che una 50ina di corridori si sono cimentati nella gara podistica lungo la litoranea, tagliando il traguardo tra i due centri principali di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, ma l’interdizione del percorso alle auto ha alimentato critiche per i disagi all’ingresso del paese, il secondo porto isolano e l’unico ospedale del territorio, a causa della chiusura della principale arteria dell’anello stradale ischitano, direttrice obbligatoria e passaggio necessario per raggiungere lo scalo di imbarco. Non ne parliamo del traffico impazzito nella parte alta dei due comuni.

Forze dell’ordine destinatarie di tantissime lamentele. Diverse le telefonate alla Polizia Municipale dei due comuni che ha registrato in alcuni momenti picchi di circa 10 chilometri di coda. Tanti quanti i chilometri del percorso.

Molti automobilisti, a metà mattinata, hanno segnalato anche 30 minuti di fila. I disagi maggiori si sono vissuti nelle zone rosse del terremoto al Majo e al Fango dove l’enorme mole di veicoli, deviata per garantire la manifestazione.

Incolonnamenti e attese anche rischiosi in aree puntellate per il rischio crollo da sisma. La “Stra Casamicciola Terme” si snoderà lungo la litoranea raggiungendo Lacco Ameno. Su corso Luigi Manzi area pedonale fino alle 15 con attrazioni musicali e tanto altro. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno hanno pubblicato rispettivamente ordinanze per il blocco del traffico. Le linee pubbliche EAV bus in servizio dalle 9 alle 15 hanno riprogrammato i percorsi secondo le disposizioni delle ordinanze comunali fermandosi ai confini del percorso di gara che evidentemente non sono bastate ad evitare il disagio e la polemica.

Zone rosse in tilt

La coda a Casamicciola arrivava dal Rotaro al Majo e poi a Lacco Ameno tra il Fango e la zona Monterone di Forio, altro caos. Un mix esplosivo che ha letteralmente fatto saltare i nervi a molti utenti della strada e turisti costretti all’imbuto cretosi nelle zone rosse del sisma, finite letteralmente in tilt. Meno male che c’era il GARFI e i vigili urbani e soprattutto il blocco è stato breve, altrimenti sarebbe stata la catastrofe. Non sono mancate le contestazioni anche ai volontari della protezione civile ed agli agenti in divisa. Per molti utenti della strada è stata una brutta esperienza su zone e strade secondarie, piccolissime ed impraticabili già normalmente, ieri divenute un tappeto di lamiere.

Stop al traffico e viva lo sport

Si punta il dito soprattutto sulla concomitanza dell’evento sportivo con gli orari degli spostamenti della domenica con il Ponte di Liberazione sera, quando si rientra dalla gita fuori porta o si esce per andare, atteso che in luoghi turistici come il nostro molti teutonici e residenti sono impegnati nelle aziende del turismo entrate ore nel pieno dell’attività.

I turisti, poi, erano letteralmente indignati per la sospensione della circolazione dei mezzi pubblici. In molti casi si trattava di visitatori in arrivo, lasciati a Casamicciola Terme e che ha dovuto fare 2 Km a piedi per ripartire dal liceo, altri invece partiti dal versante Forio che ha perso aliscafi e traghetti.

Poiché l’Eav ha ripreso le corse alle 11,30 partendo con i bus da Ischia stracolmi i turisti a Casamicciola e Lacco sono rimasti sulle fermate fino alle 13, erano inviperiti

E se c’è chi si chiede se non fosse stato opportuno variare il percorso.

“È possibile – chiede un cittadino – bloccare mezza città per una corsa di poche centinaia di persone?”, tanti difendono la scelta organizzativa e l’iniziativa sportiva. “Viva lo sport, viva il ritorno a una vita quasi normale”, scrivono in molti sui social e anche “stop al traffico, ogni tanto”. Per tanti altri invece bisognava avere tutt’altre previsioni: “State bloccando una parte fondamentale dell’anello stradale dell’isola. State bloccando il secondo porto e chi arriva e parte. Abbiamo scansato la 100km che già era un disastro enorme e ora insistiamo a creare caos e disagi per fare questa “festa” – ovvero pagliacciata – che si poteva fare anche nelle zone interne di Casamicciola senza pure coinvolgere anche Lacco Ameno. Che a sua volta poteva organizzarsi internamente. Siete degli incoscienti e chi deve andare al lavoro o all’imbarco domenica già vi sta mandando. Le ambulanze per dove sono state fate passare? Sulla via diretta o la mandate per vicoli e vicoletti in collina. Guai!”

Di certo visti i limiti della nostra rete viaria, i contrattempi ed i disagi di questa prima edizione ci insegnano che si può sempre e si deve sempre fare meglio e non per forza rinunciando al blocco motori, all’ecologia ed alo sport, ma garantendo al meglio chi ha bisogno di servizi e mobilità.

Stop al traffico viva lo sport, ma anche la vita ed il rispetto

Non sono mancate le stigmatizzazioni in ordine alla “festa“, tenutasi, comunque, nonostante i gravi fatti registrati si nella notte, nonostante l’aggressione feroce e l’accoltellamento di un giovane, un lavoratore che ha rischiato la vita per mano di due casamicciolesi acquisti in una comunità che purtroppo non riesce più a rendere esempi edificanti. Anzi che non riesce più a contrastare in modo autorevole e netto la deriva che molti ambienti del paese sta assumendo. Certamente fermare lo sport e l’ecologica (ideali di civiltà a cui bisognerebbe agognare) non sarebbe servito, né bastato, a cambiare le cose, ma avrebbe indotto ad una seria riflessione e parlato di una classe dirigente che finalmente prende le distanze dai violenti, i risolsi e i personaggi poco edificanti che popolano il paese.

La manifestazione stando agli intenti mirava soprattutto ad offrire ai partecipanti l’opportunità di “ripartire” anche attraverso lo sport e la valorizzazione del territorio, favorendo l’aggregazione e la condivisione di eventi “non virtuali”, privi del “contatto umano”, eventi che, purtroppo, hanno caratterizzato gli ultimi mesi della pandemia. Solo attraverso qualificate iniziative è possibile ricostruire il delicato quanto strategico rapporto tra cittadini e cultura, sport e cultura, terra e cultura, valori e cultura. Forse da oggi in avanti sarebbe bene impegnarsi perché ciò si materializzi concretamente senza minimizzare nessun aspetto di una società che ha bisogno di buoni esempi.