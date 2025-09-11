giovedì, Settembre 11, 2025
Traffico di droga ed estorsioni, 88 misure in cinque regioni

Italpress
Italpress
SALERNO (ITALPRESS) – Dalle prime ore dell’alba, la squadra mobile di Salerno e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore (Salerno) stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Dda, e un’altra emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura minorile, che dispongono l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di 88 soggetti, indagati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonchè di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. Nell’operazione, che interessa 21 Comuni in 5 regioni, sono impiegati oltre 500 uomini e donne tra poliziotti e carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile. Contestualmente il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.

– Foto screenshot video polizia di Stato –
(ITALPRESS).

