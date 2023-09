Traffico a Forio, arriva il senso unico su Via Baiola

Si comunica alla cittadinanza che nell’orario che va dalle 17 all 22, in concomitanza del senso unico a Monterone, vigerà il senso unico a via Spinavola con direzione di marcia da “Via Baiola” verso e fino alla pensione Iris*. La modifica avrà effetto da domani 8 settembre 2023 e si ritiene valida fino al 30 settembre come previsto dalla già vigente ordinanza 138.

L’ORDINANZA DEL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

Viste l’esperienza maturata a seguito del dispositivo traffico della precedente ordinanza n. 138 del 29.08.2023, che ha evidenziato, che le problematiche di vivibilità della borgata Monterone derivanti dal traffico intenso in alcune fasce orarie, sono risolte con l’applicazione di detto dispositivo; Visto che in funzione di tale dispositivo, con la regolazione del senso unico alternato in via Spinavola, con controllo semaforico, genera flussi periodici sostanziali di veicoli in conseguente dei tempi di attesa in discesa; Ritenuto opportuno adottare, sempre in via sperimentale alcuni aggiustamenti al dispositivo di traffico al fine di cercare di lenire l’ingorgo che si genera all’incrocio tra via Spinavola e via Prov.le Lacco; Avute presenti le caratteristiche delle strade interessate;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

E’ istituito in via sperimentale e sino al 30.09.2023, senso unico di marcia nel tratto da Piazza Maria SS. Immacolata e sino all’ingresso del Rione Umberto I, in direzione di quest’ultimo, nella fascia oraria 17-22, rimanendo invariato il doppio senso di circolazione per la restante fascia oraria giornaliera;

E’ istituito per il periodo di attivazione del dispositivo di senso unico di marcia di cui sopra, senso unico in via Spinavola nel tratto tra l’incrocio Limoneto e la traversa Spinavola (Pensione Iris) in direzione di quest’ultima, rimanendo invariato il doppio senso di circolazione per la restante fascia oraria giornaliera;

Viene lasciato inalterato il doppio senso di circolazione nella restante parte di via Spinavola tra la traversa Spinavola (Pensione Iris) e fino all’incrocio di via Spinavola con la Prov.le Lacco 0-24; La presente, verrà trasmessa per opportuna conoscenza alla SUPER ECO ed all’EAV, per gli opportuni adempimenti, nonché alla Città Metropolitana per competenza stadale. A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge 241/90, si avverte che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/71 entro 120

giorni dalla sua pubblicazione.