Tradizioni, storia, fede, ignoranza | #4WD

Non avevo idea di cosa fosse esattamente un termopolio, non avendo studi classici alle spalle. L’ultimo ritrovamento presso gli scavi di Pompei me ne ha rivelato l’identità. Ebbene, limitarla semplicemente al tipico banchetto di prodotti alimentari caldi mi sembra alquanto riduttivo. Perché se pensiamo che solo da qualche anno le grandi città italiane stanno riscoprendo la passione per lo street food, ancora una volta gli antichi Romani si rivelano autentici precursori delle nostre tendenze contemporanee: le grandi feste, le terme, il benessere in generale, la grande attenzione al buon bere e mangiaree la stessa tendenza alla trasgressione e alla corruzione trovano radici antichissime in quell’impero glorioso che ha letteralmente dominato il mondo oltre duemila anni fa e che, non a caso, amava radicarsi nelle zone più belle e prospere della Campania.

Se a distanza di tanto tempo certe usanze paiono senza età, potremmo pensare tanto al bicchiere mezzo pieno tanto a quello mezzo vuoto. Nel primo caso, ben venga la loro ricorrente conservazione nella nostra quotidianità, utile a renderci degni eredi di cotanto splendore; nel secondo, quanto possiamo realmente vantarci di non essere andati troppo oltre le abitudini di un popolo che ha vissuto in un’epoca totalmente priva del nostro progresso e che, magari, se avesse potuto usufruirne, avrebbe raggiunto risultati ancor più mirabili e degni di passare alla storia?

Conoscere questo glorioso passato che ci riguarda molto da vicino dovrebbe essere un preciso dovere di ciascuno di noi. Eppure, se facessimo una sorta di sondaggio, scopriremmo che la stragrande maggioranza dei campani si saranno recati più volte al Santuario della Vergine di Pompei (che per quanto ne so, resta il terzo più visitato al mondo), mai preoccupandosi di andare ad ammirare anche quei meravigliosi scavi poco distanti dalla loro ambita meta di pellegrini osservanti e ignoranti impenitenti.