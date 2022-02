Trading Online: così decollano gli investimenti in azioni

I corsi di trading online costituiscono il primo passo verso gli investimenti sicuri. Per investire in azioni occorre conoscerne le nozioni. Innanzitutto, si parte dalle tecniche, poi si scandagliano le dinamiche circa l’andamento dei titoli ed infine si accede alle giuste piattaforme.

Per i principianti tutti questi passaggi possono sembrare spaventosi. In realtà, ci sono delle dritte da cui cominciare. E questo approfondimento intende, esattamente, svelarle. Nessuno nasce esperto. Si acquisisce esperienza con il tempo. Tuttavia, in fatto di investimenti in azioni, è bene sapere come approcciarsi senza rischi.

Vi sono, di fatto, svariati corsi di trading che forniscono materiale informativo, oltre agli innumerevoli consigli sui social. In questo contesto, invece, ci si può fidare del portale Investire in Azioni. Buona lettura!

Trading online: ecco come familiarizzare con gli investimenti in azioni

I corsi trading istruiscono lo studente sia sulle prime mosse sia per comprendere l’andamento dei titoli. Ad ogni modo, è fondamentale chiedersi quali siano gli errori da evitare. Ebbene, questo approfondimento serve a non sbagliare.

Un buon trading non può certo prescindere dalla professionalità del broker. È fondamentale scegliere il binomio adatto, al fine di investire traendo il massimo profitto. Poiché di questo si tratta. Ognuno investe in azioni per guadagnare.

Come si riconosce una piattaforma seria e professionale? Prima di tutto, è bene verificare che la piattaforma di trading sia legalmente autorizzata. Se essa dispone delle autorizzazioni CySEC e CONSOB, allora si parte già con il piede giusto.

Dopodiché, è importante fiutare se il broker scelto sia un truffatore o un professionista. L’odore di bruciato si avverte, se la piattaforma elargisce irrisori vantaggi agli utenti, privilegiando, invece, sé stessa. Molto spesso le cose non sono affatto come sembrano.

La distribuzione del capitale minimizza i rischi

Distribuire il proprio capitale su azioni diversificate, perfino di società, minimizza il rischio di perdite. Questo concetto sembra contraddittorio, ma all’atto pratico è realistico. La diversificazione negli investimenti in azioni è un’abile tecnica che tutela il proprio portafogli.

Quando un’azione su cui si è investito assume un andamento imprevisto, ciò non si traduce in perdite ingenti. Ad esempio, se il settore dei trasporti subisce una perdita del 30%, mentre quello informatico registra un incremento del 60%, si resta a galla.

In linea generale, il suggerimento è quello di mobilitare, al massimo, il 3% del proprio capitale su ogni azione. Tuttavia, questa regola non si applica ad ogni investimento. Come si minimizzano i rischi? Investendo una percentuale minore su ogni asset, si possono monitorare (o prevedere) anche i rischi. Di conseguenza, alla fine del mese, il bilancio ha delle buone probabilità di chiudersi in positivo.

Il fattore tempo è determinante

Perché il tempo è determinante nel trading? Semplice. Esso fa la differenza tra perdita e guadagno. Ragion per cui è indispensabile sapere come agire. Per gestire bene i propri risparmi, bisogna acquistare le azioni quando i prezzi scendono e rivenderle quando essi salgono. Quest’è la chiave del successo negli investimenti in azioni.

Allora, come ci si comporta? È fondamentale osservare l’andamento di un certo titolo. Quando esso è pronto ad un’inversione di tendenza, significa che il momento è favorevole all’acquisto. Nel gergo tecnico, tale fase è denominata breakout. Così è possibile comprare i titoli, massimizzando i profitti.

eToro: uno dei migliori broker a cui affidarsi

Un vero e proprio broker ti permette di fare esperienza, prima di investire. È questo il caso della piattaforma eToro. Questo portale funziona in simbiosi con il cliente. Cosa significa? Che i profitti di eToro derivano dalle commissioni sugli investimenti.

Le percentuali non sono alte come quelle bancarie, bensì davvero minime. Anche al di sotto dello 0,5% su molti asset. Sotto questo punto di vista, la piattaforma eToro non vincola gli utenti finanziariamente. Così facendo, i clienti sono liberi di investire maggiormente. E da qui aumentano anche i profitti per il portale stesso.

Investire in Azioni: la piattaforma che accompagna l’utente nel mondo del Trading

Il trading online, nonché tutto ciò che riguarda l’universo degli investimenti, è una disciplina assai complessa e dalle mille sfaccettature. Proprio in virtù di questo aspetto, Investire in Azioni ha predisposto una squadra all’avanguardia, composta dalle migliori penne in ambito trading online.

Con quale obiettivo? Al fine di creare contenuti di interesse per i lettori. Grazie agli approfondimenti, si potranno chiarire le dinamiche del trading, aiutando gli utenti a prendere le giuste decisioni sugli investimenti.

Di cosa si occupa la piattaforma Investire in Azioni? Dei seguenti temi:

Investimenti in Borsa

Titoli azionari

Criptomonete

Corsi di Trading Online per tutti i livelli

Andamento in tempo reale del Mercato azionario

Consigli sull’apertura dei conti demo

Suggerimenti circa le migliori piattaforme di investimento.

Che si tratti di utenti appassionati o alle prime armi, grazie ad Investire in Azioni tutto diventa trasparente e possibile. Comunque, la prudenza non è mai troppa. Questo vale in ogni ambito. Buon investimento!