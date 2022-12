Tra sisma e frana Casamicciola fa 13: pronte le due procedure per le assunzioni

Gaetano Di Meglio | La paura che Casamicciola sbagli le assunzioni è una certezza. L’unica speranza è che oggi il comune sia gestito da commissari che non hanno legami con il territorio e che possano scegliere per il bene di tutti. Purtroppo, però, il Comune di Casamicciola ha sbagliato ogni assunzione Forse ne potremmo salvare una, al massimo due: per il resto una pletora di personaggi legati alla politica e che hanno vinto le rispettive selezioni solo per la vicinanza al sindaco, al vicesindaco o altri che mal gestivano il comune.

Un comune franato nel vero senso della parola, e senza doppi sensi. Un comune allo sbando che costringe un’isola intera a pagare il conto delle proprie mancanze. E basti pensare alla strada chiusa.

Dopo i disastri assunzionali di Castagna & Co, al comune di Casamicciola si apre una nuova pagina di assunzioni. Questa volta si spera possano arrivare 13 validi professioni e non, invece, assunti in base al portato elettorale e alle voglie (sbagliate) dei peggiori politici della storia, triste, di Casamicciola Terme.

Con la seconda ordinanza del Capo Dipartimento, Curcio, il Commissario Prefettizio ha pubblicato la sua determina con i “Provvedimenti urgenti in materia di reclutamento del personale a tempo determinato per la gestione dell’emergenza alluvione 26 novembre 2022- ODCPC. 951/2022”

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato eccezionale di rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio del comune di Casamicciola Terme e di altri comuni dell’isola d’Ischia il giorno 21 agosto 2017.

L’art.6 della predetta ordinanza il quale prevede che “Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00.”

RITENUTA la necessità di approvare il piano delle assunzioni a tempo determinato per 12 mesi ed in ogni caso per tutta la durata dello stato di emergenza entro il limite di spesa di euro 200.000,00 delle seguenti figure: n. 3 istruttori direttivi tecnici Cat. D (assunti mediante scorrimento di graduatorie vigenti presso altre amministrazioni) e n. 2 istruttori amministrativi cat. C nelle forme del lavoro flessibile ex art. 7 comma 6 D. Lgs 165/2001.

A questa “infornata” di assunzioni, si aggiungono gli altri 8 che, invece, saranno assunti per sopperire alle necessità del sisma.

Infatti, lo stesso Russo dovrà procedere ad eseguire l’ordine del Commissario Calcaterra che ha “ritenuta la necessità di approvare il piano delle assunzioni extra dotazione organica 2023 a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi delle seguenti figure: – n. 4 istruttori direttivi tecnici; – n. 4 istruttori direttivi amministrativo/contabile”. Si è proposto di deliberare “di approvare il piano delle assunzioni extra dotazione organica 2023 a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi delle seguenti figure professionali: -n. 4 istruttori direttivi tecnici ctg. D; -n.4 istruttori direttivi amministrativo/contabile ctg. D” e di dare mandato al Responsabile dell’Area I^ Affari Generali affinché ponga in essere la procedura di selezione ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 finalizzata alla individuazione delle n. 8 figure professionali programmate a cui affidare l’incarico di responsabile tecnico, gestionale, giuridico, contabile, operativo ascritte alla gestione sisma di dare atto che le assunzioni sono subordinate al finanziamento delle somme stanziate a favore del Comune di Casamicciola per sisma 2017 nella Legge di Stabilità; 4. di dichiarare il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile. Il Responsabile dell’Area Dott. Antonio Russo”.