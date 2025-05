Tra proclami e rattoppi: il progetto dimenticato di Terra Murata. Procida Oggi: “E’ cerchiobottismo fare di tutta l’erba un fascio”

Leo Pugliese | Negli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito pubblico locale il tema dell’utilizzo e della valorizzazione del complesso monumentale di Terra Murata, in particolare di Palazzo d’Avalos. Un recente intervento del nostro editorialista Sebastiano Cultrera ha riacceso l’attenzione su un progetto di rilancio che, nonostante le premesse e il sostegno istituzionale iniziale, non ha ancora trovato concreta attuazione.

L’intervento ha suscitato reazioni e riflessioni, riaprendo una discussione che da anni accompagna le scelte amministrative sull’isola. In questo contesto, appare utile ripercorrere i punti salienti della vicenda, evidenziando le posizioni in campo, le criticità emerse e le prospettive ancora possibili per il futuro del sito.

Scrive il Procida Oggi:

Su “Il Dispari” abbiamo letto, sotto l’inopportuno titolo (“Terra Murata: Non rubateci il futuro!”), un accorato appello da parte di un noto esponente locale PD, con incarichi a livello nazionale, per la valorizzazione di Palazzo D’Avalos secondo il Progetto per cui è stato ceduto al Comune di Procida e manca poco alla scadenza dei termini per l’attuazione, senza che nessuno degli step fissati sia stato rispettato.

L’articolo invita al superamento della lotta tra “guelfi e ghibellini”, “Montecchi e Capuleti”, gli uni per sostituire gli altri “per fare le stesse cose” e favorire la “clientela”. Tutto ciò avrebbe causato la mancata attuazione del Progetto.

Condividiamo lo spirito dell’iniziativa, immaginando che la finalità che propone debba essere perseguita (sviluppo dell’”economia del Mare”) sia quella indicata dal Progetto esistente, altrimenti non sapremmo cosa abbia voluto intendere. Resta il fatto che la sua iniziativa è estremamente tardiva tenendo conto del suo ruolo politico: nei prossimi giorni sono 10 gli anni trascorsi dall’insediamento di Amministrazioni Dino Ambrosino col proclamo che non avevano alcuna intenzione di attuare quel Progetto né poi ne hanno approvato, in sostituzione, uno di loro gradimento.

Da quel giorno lontano, “Procida Oggi” ha costantemente portato all’attenzione dell’Amministrazione e del suo Partito le problematiche relative al Progetto ed al Palazzo.

Non necessitavano da parte dell’articolista sproni pubblici a mezzo stampa che, magari, potevano apparire critiche a se stessi; bastava operasse “de visu ” per convincere i suoi rappresentati amministrativi a modificare la loro scelta diversa.

E’ un fatto positivo che se ne sia ora reso conto, ma dare la colpa alla lotta tra “tribù” falsifica la causa della mancata realizzazione del Progetto.

Non sappiamo, come “Procida Oggi”, a quale “tribù” l’articolista ci associa. E’ cerchiobottismo fare di tutta l’erba un fascio.

Ma poi nel fascio, non c’é per lui dubbio, fanno peggio, non i “suoi” che hanno la responsabilità di “amministrare”, ma l’opposizione che non ha responsabilità gestionali!

La minoranza si trova di fronte ad una scelta amministrativa proclamata e costantemente attuata.

Egli teme, invece, che “il “Grande Disegno” di chi fa opposizione sia persino peggiore del male”.

Quale sarebbe questo ” Grande Disegno”?

I “disegni” in campo sono due: gli ex Amministratori, oggi gruppo di minoranza, hanno ottenuto di poter fare di Palazzo d’Avalos, volano di sviluppo economico, sociale e culturale; l’altro è del Sindaco Ambrosino che da consigliere comunale era contrario finanche all’acquisizione di Palazzo d’Avalos e non ha mai creduto al Progetto.

Con le due Amministrazioni in dieci anni non l’ha attuato, né ne ha approvato un altro. Nel frattempo sono stati spesi oltre una ventina di milioni di denaro pubblico per rattoppi, mentre si aggrava la statica del Palazzo con il pericolo di finire in mare Palazzo e sogni di sviluppo.

Nei giorni scorsi il Sindaco ha vantato grandi vantaggi economici tratti dal Comune dal mostrare i ruderi ai turisti come il maggior attrattore turistico, salvo a contraddirsi insieme ad assessori e consiglieri di maggioranza vantando le cifre pubblicizzate degli incassi da visite al Palazzo d’Avalos.

A conti fatti, (decimale in più o in meno) appena l’1% dei milioni di turisti sbarcati nell’isola si sarebbe interessato a prendere visione del degrado e dei pericoli statici in cui versa il Palazzo.

Ritenendo utile l’interessamento dell’articolista, auspichiamo un suo autorevole impegno diretto presso l’Amministrazione affinché con i suoi buoni uffici si possano finalmente avviare la realizzazione di Progetto e relativi obiettivi che lui e “Procida Oggi” condividono. A supporto della sua eventuale interlocuzione con l’Amministrazione, riportiamo alcune osservazioni e rilievi pubblicati in due articoli sul numero del nostro giornale dell’ottobre 2024”.