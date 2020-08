Tra mare e sostenibilità. Summer Dinner all’Indaco che conquista Cracco

Una serata in riva al mare e all’insegna del mare. Un racconto particolare che si alterna tra sostenibilità e ottima cucina, tra innovazione e tradizione, il tutto nella splendida cornice del Ristorante Indaco a Lacco Ameno.

Per contrastare l’overfishing e lo sfruttamento industriale del nostro mare, infatti, Summer dinners, la kermesse del ristorante stellato del Regina Isabella ha portato in tavola piatti particolari e molto apprezzati, ideati e realizzati da chef Pasquale Palamaro che ha ospitato alcuni dei volti più noti ed apprezzati della cucina italiana e non solo.

Con Giuseppe Raciti, Stella Michelin 2019, è stato creato un menù particolare e molto apprezzato a che da due ospiti d’eccezione: Sabrina Ferilli e chef Carlo Cracco che non ha mancato di elogiare l’ottimo lavoro svolto da chef Palamaro.

Foto Emanuale Minerva