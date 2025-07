Tra lui e lei, scegliere non saprei. Ma li ignoro! | #4WD

Lui ci onora, col suo viso da fighettino, di un post in cui offre -bontà sua- la disponibilità a un confronto civile, non prima però di aver tentato di oltraggiare pubblicamente chi Vi scrive con una serie di fandonie gratuite di cui gli stanno ridendo dietro in tantissimi, rivendicando a pieno titolo la sua condizione di ennesimo teenager super disadattato, cervello non scappato dall’isola d’Ischia ma -addirittura- sedicente cacciato, cantandola e suonandosela a più non posso con tanto di dotte citazioni, patenti di cultura e ignoranza, commenti politici in linea con le sue evidenti simpatie sinistrorse.

Lei, invece, dopo aver pubblicamente dichiarato a più di una persona che ce l’ha con me, dimenticando di essere l’autrice principale di una vera ingiustizia scolastica che poteva costare carissimo ad un adolescente, nonché complice di un evento fuorilegge da lei consentito nel suo istituto in piena par condicio elettorale, ha preferito nascondere tutta la delusione e le paure per le quasi inevitabili (e a mio avviso imminenti) conseguenze ripostando un laconico “fa troppo caldo per cercare di capire le persone, se ne parla a fine settembre.” Verrebbe da dire: “Canta capone, ca Natale pure vene”.

A mio modesto parere la vicenda di Marco Trofa, dopo la sua brillantissima promozione a pieni voti all’esame di maturità, non poteva non diventare motivo di gioia per chi ha sofferto quel momento tanto drammatico quanto pericoloso ingiustamente vissuto ogni oltre oggettiva leggerezza e immaturità da quindicenne e, altrettanto, ragione di “rosicamento” e preoccupazione per quanto, col tempo unico giudice senza interferenze, potrebbe ulteriormente avvalorare quell’implacabile giudizio della vita: lei sì che boccia o promuove, non certo i dirigenti scolastici, i docenti e i consigli di classe e d’istituto.

Non do né a lui la soddisfazione di rispondergli per le rime, né a titolo personale né a nome del nostro giornale, perché gli riconoscerei un’importanza che lo scarsissimo successo dei suoi stessi scritti riscuote normalmente sui suoi profili, andandone ad incrementare l’attenzione dell’algoritmo Meta e i relativi insight. Men che meno ritengo lei degna di considerazione e finanche di essere nominata, atteso che ha dimostrato, in questi ultimi anni, tanta inadeguatezza quanto memoria corta su certi rapporti che oggi si guarda bene dal rispettare con la giusta riconoscenza. Ma dai loro comportamenti, oltre a non riuscire a definire quale sia il peggiore o, ancor di più, a non decifrare con esattezza quanto quello dell’uno sia generato (o, se preferite, provocato) dall’altra, sono qui semplicemente per ignorarli, più che deplorarli. E se nel caso di lei oggettivamente non ci sono speranze, essendo palesemente irrecuperabile nella sua tronfiezza da sessantenne, dispiace invece rilevare altrettanta delusione nell’atteggiamento di un esponente della cosiddetta “generazione Z” da cui, per converso, ci si aspetterebbe tutt’altra apertura mentale e, soprattutto, maggiore rispetto della verità e del prossimo.

Io, invece, orgogliosamente appartenente alla generazione X (per due soli anni sono fuori dai boomer) e dei tantissimi Lettori che mi onorano quotidianamente, continuo a vivere con orgoglio la mia condizione di uomo libero: libero di pensare, dire e scrivere tutto ciò in cui credo senza timore né di smentita né di contraddittorio. E a tutti quelli che non avendo di meglio da fare che uscire di tanto in tanto dalle loro “saittelle” con la vana pretesa di catturare attenzione e consenso (su commissione?) da chi giudica neppure all’altezza di capirlo, auguro un giorno di poter assaporare -anche solo per un attimo- questa meravigliosa sensazione di libertà e assertività che è propria di chi ha coraggio: non solo per ribellarsi, ma almeno per essere sé stessi.