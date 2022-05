“Tra le onde del mare….le mie parole” di Luciano Carnevale. Presentazione sul Sagrato Santa Maria Visitapoveri

Luciano Carnevale è un uomo del nostro tempo, alto, longilineo, attratto dalle cose del mondo ma dalle stesse tante volte ferito. E’ schivo, ma di poche parole, che diventano un fiume in piena quando scrive….

Parole che trova, appunto, tra le onde del mare, del suo mare quello che bagna la bella cittadina di Terracina dove vive.

Luciano Carnevale, nasce appunto a Terracina, è un poeta dalla scrittura sopraffina, affronta il tema dell’amore con estrema lucidità, il lettore attento trova nelle sue liriche il sapore dell’amore, il gusto della vita.

Sono appunti di viaggio, che cercano risposte ai grandi interrogativi della vita. Viaggio che conduce lontano dal punto di partenza, tra dubbi e incertezze. Un libro di pensieri, sentimenti, emozioni che sono “voci” dell’anima, della sua anima. L’autore ci conduce con questa raccolta di poesie, con questi ricordi, con queste storie del suo mondo interiore, rendendoci partecipi con la naturalezza di una confidenza tra amici, l’unicità è l’universalità del suo vissuto, della sua vita.

Il poeta Luciano Carnevale discuterà le sue liriche, con il prof. Vincenzo Pietropinto e Filomena Domini. Vi sarà la partecipazione musicale del Maestro Tony Del Canto. Antonella Dell’Orto e Maria Rosaria Belmonte leggeranno brani tratti dal libro “Tra le onde del mare….le mie parole” edito dalla casa editrice Il Saggio. Sarà presente alla serata l’editore Peppe Barra.

La location che ospiterà l’evento è lo splendido sagrato della Chiesa della Madonna delle Grazie dell’Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri, di recente restaurata, e l’appuntamento è per venerdì 3 giugno 2022 alle ore 21.00.

“E’ sempre un piacere per noi”, afferma il Priore dell’Arciconfraternita l’avv. Maria Anna Verde, “ ospitare eventi culturali che impreziosiscono le attività della nostra Arciconfraternita. Sono dei piccoli cammei incastonati nella storia di quattro secoli di Santa Maria Visitapoveri. La nostra è una realtà viva e attenta a tutti gli eventi che le ruotano intorno. Per cui l’attenzione ad autori, poeti, artisti soprattutto emergenti è sempre viva. L’evento di Luciano Carnevale è per un noi un momento molto atteso, che sicuramente incontrerà il consenso dei nostri concittadini e soprattutto dei graditi ospiti. Faremo questo viaggio esperienziale insieme a Luciano nei suoi percorsi di vita, nei quali troveremo frammenti delle nostre vite. Guardando lui, come in uno specchio, vedremo riflesse le nostre storie. Pertanto, rinnovo l’invito a venire venerdì 3 giugno a Forio ad assistere a questa piacevolissima serata che si concluderà con un momento conviviale insieme all’autore.”