Tra Ischia e Napoli, con il mare dentro. E con lei | #4WD

Venerdì mattina, con un cielo appena velato e il mare che sembrava voler raccontare più che agitarsi, ho lasciato Ischia diretto a Napoli.

Non era una traversata come le altre: portavo la mia barca all’alaggio per la consueta manutenzione ordinaria. Il motore girava regolare, il mare si apriva docile davanti a me, ma dentro sentivo una turbolenza che nulla aveva a che fare con il meteo.

Ogni nodo, ogni miglio percorso era una riflessione. Su di me, sul mare, sulla barca. Su tutto quello che potrebbe cambiare a breve. Perché sì, quella di venerdì potrebbe essere stata una delle ultime volte. Forse l’ultima davvero.

La barca, per chi la ama, è qualcosa che va oltre l’oggetto e la proprietà. Non è solo legno, vetroresina e acciaio: è anima, rifugio, promessa. Ogni sua parte racconta qualcosa: una notte in rada, una risata con gli amici, una mattina d’agosto in solitaria quando il silenzio è più denso dell’acqua stessa, un tuffo dove l’acqua assume i colori più inconsueti, laddove solo tu sai ormeggiare. Ma oggi qualcosa potrebbe cambiare!Già l’anno scorso, l’estate è passata quasi senza che riuscissi a viverla davvero. Poche uscite, incastri forzati tra impegni, lavoro e casa. E ora che la nostra famiglia è in procinto di affrontare nuove scelte — più grandi, più complesse, più assorbenti — il tempo a disposizione potrebbe ridursi ancora, abbandonandola sempre più ad invecchiare all’ormeggio.

Ma la dimensione personale si intreccia poi inevitabilmente con quella collettiva. Il settore della nautica da diporto in Campania sta vivendo una nuova, grave crisi. Chi la vive da dentro lo sa bene. Dopo la stretta del Governo Monti, che anni fa lo aveva fatto crollare per via della paura — spesso giustificata — di accertamenti fiscali a tappeto, oggi siamo di fronte a un peggioramento netto, sotto nuovi aspetti. Il nodo centrale è la mancanza cronica di posti barca e infrastrutture adeguate. Le barche restano tantissime, gli ormeggi no. E quelli che restano, diventano merce rara e costosa. Sostenere le spese fisse di un natante, anche piccolo, è diventato per molti proibitivo, il gioco rischia di non valere più la candela e la nautica da passione rischia di diventare privilegio.

A Ischia, poi, la situazione è drammatica. Il porto di Casamicciola Terme, storica base per molti diportisti, è di fatto inattivo. Cala degli Aragonesi non esiste più come approdo e la Marina di Casamicciola è ferma, senza prospettive chiare di ripristino. I pochi approdi attivi — Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno, Sant’Angelo — sono sempre più congestionati e trovare un posto è impresa quasi disperata. Se la situazione dovesse persistere, il collasso sarà inevitabile, e con esso anche l’idea stessa di turismo nautico accessibile sull’isola.

Navigando verso Napoli, con il rumore del motore in sottofondo e lo scafo che fendeva dolcemente l’acqua, ho pensato a tutto questo. Alla triste ironia di dover lasciare qualcosa che ami non perché non la desideri più, ma perché le condizioni attorno e dentro di te non la rendono più sostenibile. Ma accanto al possibile rammarico della privazione, cresce anche una forma nuova di lucidità: l’amore per il mare non si misura solo nel possesso, ma nella capacità di scegliere il momento giusto per fermarsi, per poi — magari — tornare.

“CasaTua (the floating one)” oggi è a terra in cantiere e Lucio Esposito, un professionista di rara onestà e capacità, ne sta già avendo cura in quel di Boat Service. Forse sarà un arrivederci, forse, un addio. Ma qualunque cosa accada, so che quel tratto di mare tra Ischia e Napoli resterà dentro di me, come una pagina scritta con inchiostro salmastro. E il mare, si sa, non dimentica mai chi lo ama davvero.

Intanto continuavo a navigare, per un tratto ancora, con lei, la barca della vita.