Tra egoismi individuali e valori assoluti, onore all’Ucraina

OSPITE D’ONORE: Franco Iacono | Il direttore mi chiede una riflessione su questa guerra atroce ed io ho difficoltà a scriverne, se la guardo sul piano delle persone, di donne ed uomini in carne ed ossa, che stanno vivendo, quelli che ne sopravviveranno, una esperienza crudele ed incancellabile.

Non aggiungerò la mia povera voce a quella della miriade di opinionisti, alcuni dei quali lautamente pagati, che comodamente seduti negli studi televisivi discettano, sputano sentenze, pareri, attribuiscono responsabilità. Insopportabili

Trasmissioni veramente stucchevoli mentre la gente soffre e muore per davvero. Certo, non si può dimenticare la legittimazione di Putin da parte di chi ha fatto affari, di Stato e non, con lui e con i suoi amici “oligarchi”. Tacendo, o quasi, sulla soppressione di ogni libertà, sui dubbi sulla correttezza delle elezioni, sui torbidi della persecuzione dei dissidenti. Come dimenticare le roboanti “patenti” sulla sua statura di leader e sulla sua caratura “liberale”. Certo, oltre ai “nostri” Berlusconi e Salvini non dimentico Schröder, cancelliere tedesco, socialista, che accettò da Putin la presidenza di Gazprom. Ma anche la “presa” della Crimea da parte di Putin passò nelle istituzioni internazionali quasi sotto silenzio e senza troppe reazioni. Prevalse l’aspetto economico dei rapporti di affari. L’America, ma non solo, ebbe ben altre reazioni quando Saddam Hussein invase il Kuwait. Certo, lì c’è tanto petrolio, ma anche la posizione strategica della Crimea meritava ben altra reazione. Così come meriterebbero reazioni ben diverse sia la Turchia che l’Egitto per il tasso di libertà e di democrazia di quei governi. Il caso Regeni grida vendetta! Ma anche qui prevale la cosiddetta “ragion di stato”. Per non dire della Cina: molti dei governanti europei sono timorosi di far riferimento soltanto al tasso di libertà in quell’immenso Paese. Siamo bravi ad imporre “sanzioni”, ma temiamo fortemente quelle degli altri. Così non smettiamo di fornirci dalla Russia di gas e petrolio pagando miliardi di euro con i quali Putin paga i costi di questa guerra scellerata.

Certo, scontiamo atavici errori sulla politica energetica per garantire libertà e autonomia all’Italia. E qui mi sembra doveroso ricordare Enrico Mattei, che alla testa dell’ENI sfidò le cosiddette Sette Sorelle Americane nel rapporto con i paesi produttori di petrolio e pagò con la vita quella sfida ardita.

Così come mi piace ricordare la condizione che posero i Socialisti alla DC per entrare nel primo Governo di centrosinistra, il Moro-Nenni del 1963: la nazionalizzazione dell’energia elettrica, perché le fonti di energia non potevano restare nelle mani dei privati se si voleva garantire uno sviluppo equilibrato del Paese, recuperando, almeno in parte, il gap tra Nord e Sud. Bisognava portare l’energia elettrica anche nelle regioni del Sud, anche nei casolari sperduti, come ce n’erano anche sull’Isola d’Ischia. Ora da tempo l’ENEL è stata privatizzata, senza che nessuno, neppure della cosiddetta sinistra, sollevasse grandi obiezioni. Ora la guerra ha messo a nudo tutti questi errori e lo stato di assoluta dipendenza dell’Italia sul piano energetico. Con la ricchezza delle energie alternative, da noi anche le acque termali per alimentare almeno il riscaldamento, manca una legislazione moderna e organica, per cui ogni regione si regola in maniera autonoma e diversa.

Tornando alla guerra, forte si leva la voce di Papa Francesco, che sta usando le parole giuste per parlare di pace e scuotere le coscienze, anche quella del Pope di Mosca.

Ha fatto sentire la sua voce anche rispetto a questa “esigenza” di impegnare fino al 2% del PIL per aumentare il nostro arsenale di armi. Nel segno, fuori tempo, dell’antico adagio “si vis pacem, para bellum”! Così parlò l’America, così decise la NATO.

E l’Italia acriticamente aderì. Resta davvero bella e toccante la prova di solidarietà che stanno dando tanti Italiani e tanti Europei, con in testa, in questa nobile competizione la Polonia ed i Polacchi. Per restituire qualche fiducia ed un poco di speranza a quanti, bambini e giovani soprattutto, fuggono dalla guerra e dalla morte, lasciando le proprie case, e la propria Terra, la propria famiglia, e pensano di tornare nella loro Ucraina liberata: davvero una bella testimonianza di solidarietà. Appare stucchevole, sempre da alcuni opinionisti, “incitare” l’Ucraina alla resa per evitare ulteriore spargimento di sangue e di dolore, dimenticando che gli Ucraini stanno difendendo libertà e democrazia.

Forse anche per noi. Così come fecero coloro che diedero vita alla Resistenza Italiana per sconfiggere il nazifascismo e donare all’Italia Libertà e Democrazia. Di quella lotta eroica, testimoniata dalla splendida raccolta delle lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana, ormai molti non hanno più ricordo. Quei giovani eroi affrontavano la morte fieri dei valori supremi per i quali avevano lottato. Dovremmo sentire il dovere di essere degni di quel sacrificio, piuttosto che incoraggiare la resa codarda. In questa società che si disintegra nel segno degli egoismi individuali, difendere quei Valori assoluti è un dovere irrinunciabile. E gli Ucraini, con la loro eroica resistenza, non si arrendono. Onore a loro! Buona Pasqua di Pace, di Amore, di Solidarietà generosa. E di responsabile riflessione!