Tra demolizioni e politica. Gino Di Meglio: “Siamo sommersi dai pregiudizi e abbandonati dalla politica”

Tra demolizioni sospese, sentenze che arrivano dopo decenni, silenzi istituzionali e un senso di abbandono sempre più diffuso, l’isola d’Ischia vive un momento delicato. A raccontarlo, con la lucidità di chi da anni segue da vicino queste vicende in aula e fuori, è l’avvocato Gino Di Meglio.

Una voce spesso controcorrente, capace di coniugare competenza giuridica e critica civile, che in questa intervista analizza senza filtri le contraddizioni dell’attuale sistema sanzionatorio, le responsabilità della politica – locale e nazionale – e il peso di certi pregiudizi che, da tempo, gravano sull’isola.

Dalle sentenze del TAR alle pronunce della Cassazione, dai problemi concreti delle famiglie alle mancate alternative amministrative, Di Meglio offre una lettura schietta e articolata di una realtà complessa, ma tutt’altro che immobile.

Con l’avvocato Gino Di Meglio per commentare non solo l’annullamento, da parte del TAR, degli atti del Comune che avevano portato all’ordine di demolizione dell’abitazione conosciuta come “la casa della piccola Bianca”, ma anche per riflettere su questo momento particolare legato al tema delle demolizioni.

Avvocato, può aiutarci a ricostruire la vicenda di questa abitazione? Il punto più rilevante, come accade spesso in casi simili, è che l’intervento della pubblica amministrazione – sia giudiziaria che amministrativa – arriva a distanza di molti anni. Questo crea una distanza temporale significativa tra l’abuso edilizio e le sue conseguenze, senza che sembrino esserci limiti temporali né per le demolizioni né per altri atti amministrativi. Come lo interpreta?

“Quello che emerge con forza da questa vicenda è la sensazione che il governo del territorio, nel Comune di Ischia, non sia realmente nelle mani dell’amministrazione locale, ma piuttosto dello Stato centrale. Lo si comprende chiaramente già nel preambolo del provvedimento oggetto della recente sentenza del TAR Campania, dove si fa esplicito riferimento a un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica e le amministrazioni comunali, volto a reperire fondi per le demolizioni.

In questo contesto, il dirigente comunale ha adottato un provvedimento di revoca e annullamento di un permesso di costruire rilasciato oltre dieci anni fa, non per autonoma iniziativa, ma probabilmente sollecitato da chi intende procedere alla demolizione sul piano penale. Quel permesso, infatti, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo all’esecuzione dell’ordine di abbattimento, e dunque è stato rimosso retroattivamente. Questo dimostra una certa subordinazione dell’azione amministrativa locale rispetto agli input provenienti dall’autorità giudiziaria”.

Dal punto di vista penale, la vicenda si presenta piuttosto complessa. Anche il giudice penale, la dottoressa Bianco, che presiedeva le udienze relative al caso del geometra di Ischia, ha espresso un orientamento diverso rispetto alla linea seguita dalla Procura. In particolare, ha accolto la richiesta di sospensione, sottolineando elementi che forse solo in questa sede sono stati presi realmente in considerazione. Può aiutarci a chiarire meglio cosa è accaduto?

“Nel corso degli anni ho presentato diversi incidenti di esecuzione per conto dei titolari della nuda proprietà e dell’usufruttuario dell’immobile in questione, dove vive una persona in evidente stato di fragilità. L’ultimo incidente di esecuzione, in particolare, è nato da un tentativo disperato: prima dell’udienza fissata per discutere il ricorso, ho chiesto la sospensione dell’ingiunzione a demolire. Si trattava di una richiesta al limite della procedura, perché il Codice di procedura penale non prevede espressamente la possibilità di sospendere anticipatamente un’esecuzione, se non dopo la discussione, con ordinanza motivata. Tuttavia, in questo caso il giudice ha accolto l’istanza in via straordinaria, con un’ordinanza molto articolata datata 30 gennaio 2024. Aveva anche fissato l’udienza di merito a febbraio.

Poi, però, è intervenuto un provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli che ha disposto il trasferimento di tutti questi procedimenti alla sede partenopea, e quindi il fascicolo è stato trasmesso a Napoli. Nel frattempo è arrivato anche il provvedimento del Comune che annullava retroattivamente il permesso a costruire rilasciato oltre dieci anni fa. Abbiamo impugnato questo atto davanti al TAR, che ha accolto la sospensiva e fissato l’udienza di merito per il 4 giugno. Ho quindi chiesto al giudice dell’esecuzione di rinviare la discussione dell’incidente di esecuzione, in attesa dell’esito amministrativo. E il giudice ha accolto la mia istanza, rinviando tutto al 9 ottobre. Nel frattempo è arrivata la sentenza del TAR Campania, che ha annullato il provvedimento comunale di revoca, confermando quindi la validità del permesso a costruire originario. Andremo dunque all’udienza di ottobre forti di questa decisione amministrativa, che cambia profondamente il quadro della vicenda”.

Sembra quasi un gioco di parole, ma purtroppo è la realtà: una realtà che finisce per lasciare i cittadini in sospeso. Perché accade tutto questo?

“È così, purtroppo. Ogni caso ha le sue peculiarità, i suoi elementi specifici, e per questo è difficile generalizzare. La vicenda della casa della piccola Bianca è andata in un certo modo, ma non è detto che lo stesso percorso valga per tutti. Ogni situazione ha dinamiche e contesti diversi. Quello che però continuo a denunciare da mesi è che il vero nodo irrisolto di questa vicenda è il silenzio della politica. Un silenzio che considero, senza mezzi termini, indegno. Mi rendo conto che, a livello centrale, si è più impegnati a distribuire incarichi e poltrone tra politici e parenti dei politici. E così i problemi della gente comune – mi perdoni il termine – vengono semplicemente ignorati. E questo è inaccettabile.”

Un altro elemento rilevante è la pressione, sempre più evidente, da parte della Procura. Cosa sta accadendo?

“C’è un’attenzione crescente da parte della Procura della Repubblica di Napoli sul tema delle ingiunzioni a demolire, le cosiddette “ricevute”. Fino a non molto tempo fa, questa attenzione era rivolta soprattutto all’entroterra napoletano, alla terraferma. Oggi, invece, il focus si sta spostando sull’isola d’Ischia. In particolare, c’è un pubblico ministero molto attivo che, proprio in questi giorni, ha inviato i propri consulenti per effettuare verifiche tecniche – i cosiddetti computi metrici – per valutare le modalità e i costi delle demolizioni. È un fenomeno che sta subendo un’accelerazione evidente, e che comincia a destare una certa preoccupazione”.

Proviamo ad allargare lo sguardo. Da un lato ci sono le piccole amministrazioni locali, come le nostre sei dell’isola, che hanno un peso specifico limitato. Dall’altro, c’è la Procura, e sullo sfondo, a livello nazionale, si registra uno scontro sempre più acceso tra governo e magistratura.

Questo clima di tensione – legato anche al tema della separazione delle carriere – può, secondo lei, avere ripercussioni anche sulle vicende locali, come quella delle demolizioni?

“Onestamente, non me la sento di affermarlo. Sarebbe molto grave pensare che dinamiche di natura politica o istituzionale, legate ai rapporti tra governo e magistratura, possano influire concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini, e in particolare su decisioni così impattanti come le demolizioni. Mi auguro, e credo, che su questi temi si continui a ragionare nel merito, caso per caso, con equilibrio e nel rispetto dei diritti di tutti”.

Restando sempre sul tema delle demolizioni, vorrei coinvolgerla su un altro aspetto che abbiamo evidenziato nei giorni scorsi: la differenza tra le valutazioni del massimario della Cassazione sul cosiddetto “decreto sicurezza” e alcune delle nuove disposizioni normative in materia di occupazione di immobili abusivi. In particolare, la Cassazione ha più volte richiamato il diritto all’abitazione, contestando alcune impostazioni troppo rigide della nuova legge. In questo contesto, quanto incide, secondo lei, sull’approccio alle demolizioni il pregiudizio – diffuso e radicato – che qui “siamo tutti abusivi”?

“Purtroppo è un pregiudizio che pesa moltissimo. Ormai, in ogni occasione – anche in caso di eventi naturali o catastrofici – si tende a individuare nell’abusivismo la causa principale. Questo ha alimentato, nell’immaginario collettivo, l’idea che l’isola d’Ischia sia un luogo interamente abusivo. Un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso, anche se è evidente che l’abusivismo edilizio è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, non certo esclusivo dell’isola. Eppure, questo stigma incide profondamente: è un macigno che grava sull’immagine pubblica di Ischia e, di conseguenza, anche sulle valutazioni delle istituzioni e dell’opinione pubblica in merito a queste vicende”.

Abbiamo spesso discusso anche del tema dell’abusivismo di necessità. Di recente, alcune pronunce del Tribunale di Ischia, in sede di esecuzione, hanno disposto accertamenti istruttori sulle reali condizioni economiche e abitative delle persone coinvolte. Secondo lei si tratta di un possibile nuovo orientamento giurisprudenziale o è solo frutto dell’iniziativa di un singolo giudice della sezione distaccata?

“Mi è già capitato, in due diversi incidenti di esecuzione, di sollevare proprio questo tipo di questioni. In entrambi i casi ho eccepito, innanzitutto, la violazione del principio di proporzionalità: la sanzione – e in questo caso parliamo di una demolizione – deve essere proporzionata alla situazione concreta. Si trattava di due abitazioni primarie, dove vivevano nuclei familiari con capacità reddituali estremamente limitate, e dunque con oggettiva difficoltà a reperire una soluzione alternativa. In entrambi i casi, il giudice ha accolto l’istanza sospendendo l’esecuzione, e ha disposto un accertamento istruttorio tramite la Guardia di Finanza, per verificare quanto affermato nella nostra documentazione: cioè l’impossibilità per queste famiglie di trovare un altro alloggio, a causa della loro condizione economica. L’esito degli accertamenti ha confermato quanto avevamo sostenuto. Ora attendiamo l’udienza di merito, ma ci aspettiamo che, in coerenza con quanto emerso, il giudice accolga l’incidente di esecuzione e disponga la revoca del provvedimento”.

Secondo lei, quando potremo arrivare ad avere le condizioni per modificare la natura della pena accessoria della demolizione? Perché, in fondo, il nodo principale sembra proprio questo: il fatto che la demolizione, così come è oggi prevista, blocchi ogni possibile evoluzione del sistema.

“La demolizione, così com’è attualmente inquadrata, è considerata una sanzione amministrativa. E proprio per questa sua natura, è imprescrittibile. Questo significa che un pubblico ministero può eseguire una sentenza di condanna con ordine di demolizione anche a distanza di 40 anni, come sta accadendo sull’isola proprio in questi mesi. Io auspico una modifica normativa che introduca un limite temporale all’eseguibilità della demolizione.

Per una questione di giustizia sostanziale, sarebbe ragionevole prevedere – ad esempio – che la demolizione possa essere eseguita entro cinque anni dalla sentenza di condanna. Oltre quel termine, come accade per il reato e per la pena principale, anche la demolizione dovrebbe andare in prescrizione. Mi è capitato, di recente, un caso emblematico: una modesta abitazione, abitata da un nucleo familiare, per la quale la condanna risale addirittura al 1997. E oggi, nel 2025, mi sono ritrovato in Procura per seguire l’iter di esecuzione. È profondamente ingiusto eseguire ordini di demolizione dopo così tanti anni, senza tener conto del tempo trascorso, dei cambiamenti nelle condizioni sociali ed economiche e, soprattutto, del diritto alla stabilità delle persone”.

Approfittiamo di questa occasione per spostarci dai grandi temi a quelli più vicini a noi, alla politica locale. Ti vedo sorridere, quindi vado dritto al punto: cosa pensi dell’Amministrazione Ferrandino? So che la risposta potrebbe sembrare scontata, ma ti chiedo un’analisi sincera e articolata.

“Il sindaco Ferrandino è sicuramente una brava persona, ma non è stato un buon sindaco. Credo che questa frase sintetizzi bene tutto il mio pensiero sull’attuale amministrazione comunale. La situazione del territorio è sotto gli occhi di tutti, non serve che lo dica io, né come cittadino né come avvocato. C’è un degrado evidente, e l’impressione diffusa è che il Comune non sia realmente amministrato. Faccio un esempio concreto: da Piazza Antica Reggia fino a Corso Vittoria Colonna, passando per via Roma e salita San Pietro, ho contato ben 23 attività commerciali chiuse o con cartelli di “affittasi” o “cedesi attività”. Questo dovrebbe allarmare qualsiasi amministratore, perché è il segnale di una fase di forte regressione economica e sociale.

Il vero problema è che manca una visione di Paese. Da dieci anni il Comune è abbandonato a se stesso. Si governa il quotidiano, si rincorrono le emergenze, ma non si programma nulla. Non c’è progettualità, non c’è direzione. E questo, mi dispiace dirlo, non lo sostiene una singola voce critica: lo vede chiunque viva e attraversi questa città ogni giorno. Onestamente, questa non è stata una parentesi felice per la vita amministrativa del nostro Comune”.

E così come per il governo nazionale, la domanda resta la stessa: esiste oggi un’alternativa possibile anche a livello locale?

“L’alternativa va costruita, non nasce da sola. E francamente, se le premesse sono quelle che circolano – una sorta di “amministrazione bis”, una fotocopia dell’attuale esperienza – allora le prospettive non sono affatto incoraggianti. È indispensabile creare un’alternativa vera, credibile. Tre anni fa, in occasione della seconda elezione del sindaco Ferrandino, con un gruppo di amici abbiamo provato a mettere in piedi almeno una lista di opposizione, per proporre una visione diversa. Ma non ci siamo riusciti. Abbiamo parlato con tante persone: c’era chi diceva “non me la sento”, chi riteneva che “non fosse il momento giusto”, chi affermava di essere deluso dalla politica.

C’è chi diceva esplicitamente “la politica mi fa schifo, non voglio saperne”, e chi magari avrebbe anche potuto dare un contributo attivo, ma si tirava indietro. Ma se tutti ragionano così, allora è ovvio che nulla cambierà. Anch’io potrei dire: “a me chi me lo fa fare?”. Faccio l’avvocato, per passione. Mi dedico alla fotografia, ho le mie soddisfazioni personali e professionali. Potrei benissimo restarmene in disparte. Ma se lo facciamo tutti, allora davvero la fine della partecipazione civile è vicina. E questo, sinceramente, non possiamo permettercelo”